金門創意粥大賽 「浯粥」一碗吃遍六鄉鎮奪金賞人氣王

由經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫，今日在金門正式推出「金門金城粥糜一條街」品牌，並於甫獲觀光亮點獎的後浦十六藝文特區舉辦創意市集，活動匯聚多家在地知名粥糜店，一早就吸引大批民眾湧入品嘗金門最道地的美味，現場民眾並透過線上投票，選出創意粥賽的優勝隊伍，結果由「浯島粥糜-浯粥」獲得最高人氣金賞獎。

「粥糜市集」首度舉辦「創意粥品」競賽，邀請各路好手以在地食材比拚創意，並由現場民眾透過線上投票決選。最終，來自「浯島粥糜」團隊的作品「浯粥」以壓倒性人氣奪下金賞獎；「碳烤天下金城店」以些微差距獲銀賞，「光之廚」拿下銅賞，「市港行旅」與「特級廚神」則共同獲得人氣粥品獎。

奪金的「浯粥」以「一碗吃遍全金門」為理念，團隊的主理人吳奎鈺表示，團隊從六鄉鎮挑選最具代表性的食材：以金城的百年油條、金湖的花蛤、金沙的黑蒜頭、金寧的石蚵、烈嶼的芋頭，以及烏坵的紫菜，再搭配金門豬肉與高粱醬油製成的肉丸，最後撒上百年胡椒粉，完整呈現金門土地的味道與故事。

吳奎鈺表示，正因為這碗粥集結了各鄉鎮的特色，也象徵著金門人同島一命的連結，金門過去有「仙洲、浯島、浯洲」的美名，因此參賽時，特別將這道料理命名為「浯粥」，希望透過這碗暖心又帶著故事的粥，讓大家一起品味金門、認識金門，也感受到金門土地的豐厚與美好，希望讓遊客透過味覺認識金門，也讓在地人吃到熟悉的感動。