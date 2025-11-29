快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

聽新聞
0:00 / 0:00

金門創意粥大賽 「浯粥」一碗吃遍六鄉鎮奪金賞人氣王

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
首度舉辦「創意粥品」競賽，由「浯島粥糜」團隊的作品「浯粥」以壓倒性人氣奪下金賞獎，團隊的主理人吳奎鈺（左）表示，他們以「一碗吃遍全金門」為理念，希望讓遊客透過味覺認識金門。記者蔡家蓁／攝影
首度舉辦「創意粥品」競賽，由「浯島粥糜」團隊的作品「浯粥」以壓倒性人氣奪下金賞獎，團隊的主理人吳奎鈺（左）表示，他們以「一碗吃遍全金門」為理念，希望讓遊客透過味覺認識金門。記者蔡家蓁／攝影

由經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫，今日在金門正式推出「金門金城粥糜一條街」品牌，並於甫獲觀光亮點獎的後浦十六藝文特區舉辦創意市集，活動匯聚多家在地知名粥糜店，一早就吸引大批民眾湧入品嘗金門最道地的美味，現場民眾並透過線上投票，選出創意粥賽的優勝隊伍，結果由「浯島粥糜-浯粥」獲得最高人氣金賞獎。

「粥糜市集」首度舉辦「創意粥品」競賽，邀請各路好手以在地食材比拚創意，並由現場民眾透過線上投票決選。最終，來自「浯島粥糜」團隊的作品「浯粥」以壓倒性人氣奪下金賞獎；「碳烤天下金城店」以些微差距獲銀賞，「光之廚」拿下銅賞，「市港行旅」與「特級廚神」則共同獲得人氣粥品獎。

奪金的「浯粥」以「一碗吃遍全金門」為理念，團隊的主理人吳奎鈺表示，團隊從六鄉鎮挑選最具代表性的食材：以金城的百年油條、金湖的花蛤、金沙的黑蒜頭、金寧的石蚵、烈嶼的芋頭，以及烏坵的紫菜，再搭配金門豬肉與高粱醬油製成的肉丸，最後撒上百年胡椒粉，完整呈現金門土地的味道與故事。

吳奎鈺表示，正因為這碗粥集結了各鄉鎮的特色，也象徵著金門人同島一命的連結，金門過去有「仙洲、浯島、浯洲」的美名，因此參賽時，特別將這道料理命名為「浯粥」，希望透過這碗暖心又帶著故事的粥，讓大家一起品味金門、認識金門，也感受到金門土地的豐厚與美好，希望讓遊客透過味覺認識金門，也讓在地人吃到熟悉的感動。

現場參與投票的王先生說，「從食材就看得出團隊的用心，一口下去真的能吃到金門。」他認為金賞獎實至名歸，也讓今日市集氣氛更添熱度。

金城後浦十六藝文特區今天推出「粥糜市集」活動，吸引不少遊客到場品嘗金門最道地的美味。圖／後浦商圈提供
金城後浦十六藝文特區今天推出「粥糜市集」活動，吸引不少遊客到場品嘗金門最道地的美味。圖／後浦商圈提供
首度舉辦「創意粥品」競賽，邀請各路好手以在地食材比拚創意，最終，由「浯島粥糜」團隊的作品「浯粥」以壓倒性人氣奪下金賞獎。圖／後浦商圈提供
首度舉辦「創意粥品」競賽，邀請各路好手以在地食材比拚創意，最終，由「浯島粥糜」團隊的作品「浯粥」以壓倒性人氣奪下金賞獎。圖／後浦商圈提供
金城後浦十六藝文特區今天上午推出「一日金門味—粥糜市集」，吸引不少遊客到場品嘗各家美味粥糜。記者蔡家蓁／攝影
金城後浦十六藝文特區今天上午推出「一日金門味—粥糜市集」，吸引不少遊客到場品嘗各家美味粥糜。記者蔡家蓁／攝影
金城後浦十六藝文特區今天推出「粥糜市集」活動，圖為環粥格格換裝體驗，吸引不少民眾搶著變裝拍照。圖／後浦商圈提供
金城後浦十六藝文特區今天推出「粥糜市集」活動，圖為環粥格格換裝體驗，吸引不少民眾搶著變裝拍照。圖／後浦商圈提供
金城後浦十六藝文特區今天推出「粥糜市集」活動，另有環粥格格換裝體驗相當有趣。圖／後浦商圈提供
金城後浦十六藝文特區今天推出「粥糜市集」活動，另有環粥格格換裝體驗相當有趣。圖／後浦商圈提供

金門 創意市集 團隊

延伸閱讀

聯合盃作文賽金門決賽登場 210名學子埋首「筆戰」

聯合盃作文大賽總決賽 參賽學生讚出題AI跟上時代

影／買碗公無限吃！金城粥糜市集大排長龍 遊客讚：超划算

回應「2027武統」議題 羅文嘉：台灣要有自我防衛的決心

相關新聞

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

2025高雄同志大遊行今天在鳳山登場，現場人潮眾多，飄揚彩虹旗海。參與市長初選民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺均...

金門創意粥大賽 「浯粥」一碗吃遍六鄉鎮奪金賞人氣王

由經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫，今日在金門正式推出「金門金城粥糜一條街」品牌，並於甫獲觀光亮點獎的後浦十六藝...

屏東王船文化館一年逾百萬人次入館 七角頭新展今日開展

屏東縣王船文化館去年底開幕後，迄今已超過百萬人次參觀。「七角頭系列特展（二）崙仔頂角－步步祈福運自轉」今天開展，展出東港...

澎湖大行軍登場 逾千人徒步走過跨海大橋支持國軍

澎湖縣政府舉辦秋冬軍事主題旅遊活動「2025澎湖大行軍」今天上午在澎湖跨海大橋登場，超過1500人與國軍澎湖防衛指揮部官...

蘭嶼油料吃緊！限油最快下周二解除 島民淡定：不擔心

受近期東北季風增強影響，海象不穩，離島民生物資運補受到衝擊，台東縣蘭嶼鄉加油站油料不足，近日啟動限量供油措施。鄉公所呼籲...

觀光熱點風華不再！高屏溪自行車道無路騎 被迫與車爭道

曾是全國最長河畔自行車道的高屏溪沿岸自行車道，在高雄縣市合併前啟用，至今逾15年，因長年缺乏維護，有多處斷點，有些路段甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。