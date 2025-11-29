快訊

高市早苗1句話引爆中日外交爭端 學者曝北京施壓「反效果」

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

袁惟仁癱瘓多年今晚突送急診 前妻陸元琪：沒聯絡完全不知情

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

中央社／ 高雄29日電

2025高雄同志大遊行今天在鳳山登場，現場人潮眾多，飄揚彩虹旗海。參與市長初選民進黨立委賴瑞隆邱議瑩、許智傑、林岱樺均到場支持，盼讓高雄成為偉大人權城市。

2025高雄同志大遊行今天下午在鳳山登場，現場彩虹旗海、人潮熱烈，參與市長初選的立委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺和多名高雄市議員均到場參與支持，與民眾一同沿街遊行。

賴瑞隆表示，同婚專法三讀前社會氣氛遠不如現在開放，中南部更明顯。但他始終相信「相愛是最基本的人權」，因此堅定投下同意票。希望高雄多元色彩、友善環境，成就偉大的人權城市，將以性別主流化思維，與市民攜手讓高雄更好。

賴瑞隆指出，今年遊行主題「豪彩投」強調民主投票自由與重要，也彰顯民主制度真諦，不是讓多數人阻擋少數人的基本權益，而是保障每一個人的權利。

邱議瑩則說，現場看到民眾高舉標語，上面寫著「昔日邱議瑩挺同志，今換同志挺高雄贏」，下方還寫著「高雄市長初選，我們一起挺邱議瑩」。突如其來的加油手舉牌，讓邱議瑩直呼有點害羞，但更多的是感動。她也向現場民眾致謝，感謝大家一路以來的支持與相挺。

邱議瑩表示，捍衛多元、守護自由，是她長期堅持的價值，也是民意代表的責任。未來將持續承擔更大的使命，為高雄、為台灣堅定向前，讓社會朝向更加開放、平等、友善方向前進。

許智傑表示，今天是第16屆高雄同志大遊行，這次首度走進鳳山，把彩虹帶進生活日常、走進社區街頭。過去質詢時盼將高雄各大地標加入城市行銷點燈活動，這次鳳山車站也加入點亮彩虹成為一大亮點。

許智傑說，已媒合航空公司及台灣同志運動發展協會，為明年高雄亞洲同運會提供選手協助與服務。這次盛大的遊行，再次證明高雄是多元包容城市，願未來高雄能繼續寫下屬於大家的幸福美好。

林岱樺說，相愛就是人權，高雄作為性別友善的城市，只會做得更多不會更少。

邱議瑩 同志 賴瑞隆

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選升溫 造勢晚會、見面會拚人氣

邱議瑩首場鳳山造勢 「扁蘇」大咖加持拉抬聲勢　

「最強母雞」 陳水扁挺邱議瑩選高雄市長：最像陳其邁

高雄市長初選邱議瑩政策發表 宣示新創10萬優質工作機會

相關新聞

六堆秋收祭千人食福宴上菜 國際賓客也驚豔

2025六堆秋收祭「千人食福宴」今29日傍晚在六堆客家文化園區席開135桌，高達7米、精采奪目的花燈藝術秀結合屏東竹田客...

高雄同志大遊行登場 角逐市長4綠委齊聚踩街支持

2025高雄同志大遊行今天在鳳山登場，現場人潮眾多，飄揚彩虹旗海。參與市長初選民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺均...

金門創意粥大賽 「浯粥」一碗吃遍六鄉鎮奪金賞人氣王

由經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫，今日在金門正式推出「金門金城粥糜一條街」品牌，並於甫獲觀光亮點獎的後浦十六藝...

屏東王船文化館一年逾百萬人次入館 七角頭新展今日開展

屏東縣王船文化館去年底開幕後，迄今已超過百萬人次參觀。「七角頭系列特展（二）崙仔頂角－步步祈福運自轉」今天開展，展出東港...

澎湖大行軍登場 逾千人徒步走過跨海大橋支持國軍

澎湖縣政府舉辦秋冬軍事主題旅遊活動「2025澎湖大行軍」今天上午在澎湖跨海大橋登場，超過1500人與國軍澎湖防衛指揮部官...

蘭嶼油料吃緊！限油最快下周二解除 島民淡定：不擔心

受近期東北季風增強影響，海象不穩，離島民生物資運補受到衝擊，台東縣蘭嶼鄉加油站油料不足，近日啟動限量供油措施。鄉公所呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。