澎湖新住民新聲登場 展現異國多元文化特色

澎湖「新聲登場．串起心故事」活動，來自各國的新住民今天共襄盛舉，有走秀及多元異國文化表演，展現精彩才藝，提前歡度移民節，傳遞「世界在澎湖」的意象。

澎湖「新聲登場．串起心故事」新住民慶典活動，今天下午在西衛社區農漁民活動中心登場，現場充滿異國文化風采。澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、議員莊光大、呂黃春金、蘇陳綉色、社會處長周柏雅及移民署澎湖服務站等代表都與會，一起與新住民同歡，並表揚新住民績優服務志工。

陳光復表示，澎湖現有近2000名的新住民，分別來自東南亞等10餘個不同國家，大家在澎湖這片土地上共同成長、打拚，他盛讚「我們都是一家人，共同營造美好未來」。

澎湖縣政府致力打造國際友善環境，積極推廣多元文化，讓社會大眾能夠重視移民人權與尊重多元文化。今天下午活動吸引澎湖的新住民家庭共襄盛舉，透過節慶維繫彼此間感情，促進多元文化交流。

活動除了新住民走秀與異國文化表演外，現場還有異國美食、新住民據點成果展、資源地圖闖關等攤位，讓參與者能一次體驗多種異國美食及文化，並了解更多服務資源及權益。

縣府社會處表示，澎湖目前新住民分別來自越南、印尼、菲律賓、柬埔寨等10餘個國家，現有人口近2000人，其中以中國、越南和印尼居多。