移民節活動高雄駁二登場 劉世芳出席挺多元文化

迎接12月18日國際移民日，移民節多元文化慶祝活動今天在高雄駁二登場，內政部長劉世芳說，活動象徵台灣對多元文化尊重。政府也將成立「新住民發展署」，服務超過61萬名新住民。

高雄市新住民人數高居全國第2，為迎接12月18日國際移民日，營造友善共融城市，全國移民節多元文化慶祝活動今天下午在駁二藝術特區盛大登場，邀集全國新住民團體齊聚高雄共同慶祝。內政部長劉世芳與市長陳其邁共同出席啟動活動，展現高雄對多元文化重視與支持。

劉世芳致詞表示，高雄是一座美麗又熱情城市，今天活動象徵台灣對多元文化尊重與包容。政府將於明年成立「新住民發展署」，服務超過61萬名新住民，並持續推動語言學習、文化傳承與社會福利支持，協助新住民及其子女逐夢前行，共同打造安心、友善的家園。

劉世芳說，自去年新住民基本法公布後，至11月21日通過新住民發展署組織法前，內政部為籌辦新住民發展署，共召開25次會議，除規劃人力及編制，也著重於如何讓新住民文化更能夠被社會看見。

為提升新住民文化能見度，警察廣播電台自去年10月起開播「新住民心力量」節目，以生活化方式呈現新住民在台故事。在培力支持方面，內政部也擴大「新住民發展基金」的適用對象，補助公私部門辦理多元計畫。持續推動獎助（勵）學金計畫，共有約7600名新住民及其子女受惠，核發金額超過新台幣4000萬元，協助穩定學習、追求發展。

劉世芳補充，在攬才留才方面，將配合外國專業人才延攬及僱用法於明年1月修法上路，放寬外國專業人才申請永久居留年限，特定專業人才符合資格者，居留滿1年即有機會申請，期能吸引更多國際人才在台扎根，為國家注入新動力。

陳其邁致詞時以多國語言親切問候新住民，他說高雄是一座移民城市，更是尊重多元價值的城市，竭誠歡迎所有新住民參與移民節，期待新朋友逐漸成為老朋友，成為高雄光榮的一分子。

陳其邁也感謝中央長期支持新住民政策，讓市府能獲得充足資源推動服務。高雄已設立新住民會館、5處家庭服務中心、30個服務據點及126個服務小站，深入社區提供協助，讓新住民安心在高雄生活。

這次活動以熱鬧踩街拉開序幕，現場設有60個多元文化市集、美食攤位及動態展演，展現新住民文化特色與高雄的多彩活力。透過美食、手作、互動體驗等內容，讓市民不用出國，就能感受異國文化風情，一起享受移民文化的迷人魅力。