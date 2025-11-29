屏東王船文化館一年逾百萬人次入館 七角頭新展今日開展

屏東縣王船文化館去年底開幕後，迄今已超過百萬人次參觀。「七角頭系列特展（二）崙仔頂角－步步祈福運自轉」今天開展，展出東港七角頭之一「崙仔頂角」從漁村聚落、環境遷移到鎮海宮信仰行動的歷史脈絡，並展出多項珍貴文物。

七角頭是東港王船文化中重要的基礎，文化館啟用以來縣府與七角頭合作，於2樓特展空間規畫「七角頭系列特展」。繼「頂頭角」特展後，這次主角是在2027年丁未正科中擔任「中軍府」職位的崙仔頂角。

文化處表示，展覽入口以鎮海宮象徵「希望」的漁網藻井為開端，以拱門結構重現「過蓮花七星橋」祭改儀式動線，讓觀眾隨著入龍喉、出虎口的體驗，理解儀式背後的民俗意義。

展覽透過碑記、地圖與深度田野訪談，呈現崙仔頂角在海嘯遷村與鎮海宮火災後重建，神明與信眾相互陪伴的歷程，也介紹鎮海宮如何以海洋意象融入廟宇建築，將漁村生活轉化為獨特的地方美學，及與時俱進推出的線上靈籤。

展覽中也有多項鎮海宮珍貴文物，包括近六十年歷史的銅鐘、木雕王馬與馬伕、祭改使用的刑具爺器具、乩身龍裙袖兜，及多組廟宇木雕，讓觀眾近距離欣賞，展期至明年3月15日。