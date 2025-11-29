快訊

澎湖大行軍登場 逾千人徒步走過跨海大橋支持國軍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
澎湖大行軍今天上午在澎湖跨海大橋登場，超過千人頂著強勁寒風一同徒步健走，場面壯觀。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣政府舉辦秋冬軍事主題旅遊活動「2025澎湖大行軍」今天上午在澎湖跨海大橋登場，超過1500人與國軍澎湖防衛指揮部官兵一同參與徒步跨海，澎縣府與澎防部盼讓參與的民眾能感受到澎湖濃厚的軍事文化，更表達民眾對國軍及社會防衛韌性的支持。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖的東北季風雖冷冽，卻孕育出澎湖人堅韌不拔的「三點水」精神，象徵勇敢、堅毅與團結，也正是澎湖人不畏風浪、向前邁進的寫照，希望藉由活動傳達國軍保家衛國的辛勞，凝聚全民國防共識。

澎湖大行軍首場活動今天上午舉辦後，第二場將於12月13日登場，已成為澎湖秋冬最具代表性的全民健走活動，在地的白沙鄉公所為活動也準備澎湖在地海味三寶「海菜、紫菜與土魠魚」提供完成行軍的民眾品嘗。

健走活動不僅吸引國內民眾，就連搭乘包機來自馬來西亞的旅客都特地前來參與，超過1500人在強勁的海風中徒步穿越長2.5公里的跨海大橋。

澎防部在活動現場也展出軍事裝備，提供軍事體驗活動，同時設置陸海空三軍人才招募宣導攤位，讓民眾可更貼近了解部隊任務與全民國防理念，進一步提升民眾對社會防衛韌性的意識以及對國軍的支持與理解。

澎湖縣 國軍

