高市環保局近期針對山區偏僻大型髒亂地點完成盤查，已由地主跟區隊清理26處。市府呼籲依廢清法規定，地主若未限期改善將代為清理，並求償相關費用。地主切勿心存僥倖。

高雄市政府環保局今天中午指出，近期針對列管大型髒亂點進行市容環境整頓，依廢清法第11條規定，限期地主2天內清除改善。

若未於期限內改善，區隊將先行代為清除，後續依廢棄物清理法相關程序向行為人、地主求償相關清除費用，呼籲地主勿心存僥倖，主動善盡土地管理責任。

環保局指出，近期針對山區等偏僻大型髒亂地點，已完成盤查，持續擴大列管，發現常遭市民隨意亂丟垃圾成堆，或遭不肖業者惡意非法棄置廢棄物，造成環境髒亂，目前已由地主及區隊完成26處清理，將調閱周邊監視器。若查獲行為人，後續將依廢清法第36條規定，除裁處新台幣6000元至300萬元罰鍰，並移送法辦。

環保局呼籲地主加強巡查，妥善管理土地，也勿心存僥倖，區隊代為清理後，仍會依法向行為人、地主求償清除費用。也呼籲市民不要隨意亂丟垃圾，業者更不得任意非法棄置廢棄物造成環境污染。

市民如發現污染情事，可撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，共同維護市容環境。