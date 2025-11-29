屏東縣王船文化館推出七角頭系列特展之二，呈現東港「崙仔頂角」從漁村聚落、環境遷移到鎮海宮信仰行動的歷史脈絡，展期持續至明年3月15日，透過展覽了解在地文化。

屏東縣王船文化館自2024年啟用來，屏東縣政府與東港鎮七祭祀角頭共同合作，於2樓特展空間規劃「七角頭系列特展」，繼「頂頭角」特展後，此次推出「七角頭系列特展（二）崙仔頂角-步步祈福運自轉」，主角是2027年迎王時擔任「中軍府」職位的「崙仔頂角」。展覽於今天正式開展。

屏東縣長周春米致詞表示，王船文化館在屏東迎王民俗文化保存與推廣上扮演重要角色，自去年底開館以來，已突破百萬入館人次。東港迎王的七角頭轎班肩負迎王爺、遶境等重責大任，更是世代傳承的在地文化，期透過展覽，讓更多人認識七角頭文化，深入理解迎王文化的歷史脈絡與價值。

文化處表示，展覽入口以鎮海宮象徵「希望」的漁網藻井為開端，帶領觀眾走進最靠海的角頭生命故事，現場以拱門結構沉浸式重現「過蓮花七星橋」祭改儀式動線，讓觀眾隨著入龍喉、出虎口體驗，理解儀式背後民俗意義。

另外，展覽透過碑記、地圖與深度田野訪談，呈現崙仔頂角在歷經變遷後，神明與信眾相互陪伴歷程；同時集結鎮海宮多項文物，包括近60年歷史銅鐘、木雕王馬與馬伕、祭改使用的刑具爺器具、乩身龍裙袖兜及多組廟宇木雕，讓觀眾難得近距離欣賞。

文化處說明，展期至明年3月15日，邀請民眾從地方美學、祭改儀式與生活信仰等面向，看見崙仔頂角與鎮海宮在變動中展現的韌性，也在故事與展品之間，感受「步步祈福、運自轉」的在地精神。