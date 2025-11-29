蘭嶼油料吃緊！限油最快下周二解除 島民淡定：不擔心

受近期東北季風增強影響，海象不穩，離島民生物資運補受到衝擊，台東縣蘭嶼鄉加油站油料不足，近日啟動限量供油措施。鄉公所呼籲鄉親共體時艱。台灣中油台東行銷中心表示，已確定將進油8公秉（約8000公升），若順利靠岸，最慢將在下周二恢復正常加油服務。

中油台東行銷中心說明，每年只要遇到東北季風或颱風等惡劣天候，離島海運常受影響，為避免油料耗盡，蘭嶼與綠島加油站都可能依作業規範啟動限油措施。只要油料運補到位，將立即取消管制，並同步通報鄉公所公告。

鄉公所表示，這次加油站限油，是因3座油槽的庫存量合計低於限油標準的25公秉。依規定，汽油運送需置於甲板通風區，但在東北季風期間，海上風浪大，船公司擔心貨櫃搖晃、掉落等安全風險，只敢載送較少油櫃，甚至有時必須暫停載運，導致油料補給量不足。

島上居民表示，早已習慣冬季海象造成的運補不便，彼此也會互相提醒節用。有人笑說，「每年冬天都差不多啦！大家知道原因，自然就不會亂搶油」。也有人說，「只要電廠油夠、生活用品不斷，我們就安心，油來了自然就會恢復」。

另針對居民關心的「發電用油是否充足」問題，蘭嶼電廠表示，目前電廠油量安全無虞，可供應所有機組正常運轉，沒有缺油疑慮。依規定只要發電用油低於500公秉（50萬公升） 的安全存量，就會啟動緊急運補程序，相關系統均在正常監控範圍。