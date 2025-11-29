補給兼打卡！高雄大樹老米倉轉型 增設自行車驛站

高雄大樹區姑山倉庫今年增設「鳳荔趣遊館自行車驛站」，休憩、補給、打卡拍照一次到位，成為行經台29線的單車族最強中繼站，昨天啟用，居民像辦喜事般迎接驛站誕生，在地人希望透過自行車驛站導入產業觀光，讓農村也變得時尚。

姑山倉庫於1979年建造，位於大樹區台29線中點，早年不少單車族路過會就近歇息，大樹農會為提供單車族友善服務，爭取農業部1400萬元經費推動老米倉轉型，其中第5期計畫結合「鳳荔趣遊館」增建自行車驛站，是大樹區首座。

大樹區里長聯誼會副主席尹平成、興田里長曾金益都樂見驛站誕生，盼匯聚更多單車族佇足，認識大樹之美。大樹農會總幹事歐幸娟說，台29線自行車道路線穿越大樹區，但沿線休憩點稀少，不少單車騎士假日騎到腿軟、口渴、肚子餓卻無處歇息。姑山倉庫多年來是鳳荔季舉辦場地，今年啟動整修，決定為單車族打造新驛站，讓路過的騎士能為車胎打氣，享用輕食，補給飲水或上廁所。

農會常務監事張清榮細數姑山倉庫創建30年的歷史，細訴轉型活化過程，指姑山倉庫內有深受親子喜愛的鳳荔趣遊館，提供休憩的鳳梨、玉荷包等造型座椅，許多角落都適合擺拍、打卡。農特產展示專區，更展示在地豐富農產。

歐幸娟說，驛站不只提供車友服務，更希望透過單車旅程把遊客引進大樹。