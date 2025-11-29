聽新聞
0:00 / 0:00

補給兼打卡！高雄大樹老米倉轉型 增設自行車驛站

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
大樹農會姑山倉庫增設的「鳳荔趣遊館自行車驛站」，昨天熱鬧啟用。記者王昭月／攝影
大樹農會姑山倉庫增設的「鳳荔趣遊館自行車驛站」，昨天熱鬧啟用。記者王昭月／攝影

高雄大樹區姑山倉庫今年增設「鳳荔趣遊館自行車驛站」，休憩、補給、打卡拍照一次到位，成為行經台29線的單車族最強中繼站，昨天啟用，居民像辦喜事般迎接驛站誕生，在地人希望透過自行車驛站導入產業觀光，讓農村也變得時尚。

姑山倉庫於1979年建造，位於大樹區台29線中點，早年不少單車族路過會就近歇息，大樹農會為提供單車族友善服務，爭取農業部1400萬元經費推動老米倉轉型，其中第5期計畫結合「鳳荔趣遊館」增建自行車驛站，是大樹區首座。

大樹區里長聯誼會副主席尹平成、興田里長曾金益都樂見驛站誕生，盼匯聚更多單車族佇足，認識大樹之美。大樹農會總幹事歐幸娟說，台29線自行車道路線穿越大樹區，但沿線休憩點稀少，不少單車騎士假日騎到腿軟、口渴、肚子餓卻無處歇息。姑山倉庫多年來是鳳荔季舉辦場地，今年啟動整修，決定為單車族打造新驛站，讓路過的騎士能為車胎打氣，享用輕食，補給飲水或上廁所。

農會常務監事張清榮細數姑山倉庫創建30年的歷史，細訴轉型活化過程，指姑山倉庫內有深受親子喜愛的鳳荔趣遊館，提供休憩的鳳梨、玉荷包等造型座椅，許多角落都適合擺拍、打卡。農特產展示專區，更展示在地豐富農產。

歐幸娟說，驛站不只提供車友服務，更希望透過單車旅程把遊客引進大樹。

自行車 高雄市 鳳梨 單車 觀光

延伸閱讀

淡江大橋通車前辦路跑、自行車搶先體驗 周四、周五開放報名

台南山區自行車賽傳意外！選手擦撞倒地又遭後車撞擊 重傷送醫

基隆轉運站和公私協力候車亭打卡 可抽萬元相機、千元超商禮物卡

SABON「流光夜宴」聖誕快閃店進駐南西打卡送香氛、南西ONLY首賣、禮盒一次選齊

相關新聞

觀光熱點風華不再！高屏溪自行車道無路騎 被迫與車爭道

曾是全國最長河畔自行車道的高屏溪沿岸自行車道，在高雄縣市合併前啟用，至今逾15年，因長年缺乏維護，有多處斷點，有些路段甚...

補給兼打卡！高雄大樹老米倉轉型 增設自行車驛站

高雄大樹區姑山倉庫今年增設「鳳荔趣遊館自行車驛站」，休憩、補給、打卡拍照一次到位，成為行經台29線的單車族最強中繼站，昨...

金門觀光三大IP登耶誕城受歡迎 14公尺巨型水獺成拍照亮點

金門觀光三大明星跨海攻佔新北耶誕城，吸引萬人目光。金門縣政府以觀光IP「水獺阿特」、守護象徵「風獅爺」與縣鳥「戴勝」三座...

影／沒完沒了！ 燕巢金山里麒麟山景觀區又見新垃圾山

高雄「垃圾山」沒完沒了！繼月世界、旗山花旗山莊接連爆出濫倒垃圾，燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山，...

議員連番逼問金廈通橋、併電網 陳福海：金門人都支持

金門縣議會定期會今日進行縣長施政報告，議員吳佩雯聚焦離島建設條例修法與「新四通」議題，連番詢問縣府是否有具體作為，不要只...

霖園醫院18周年院慶登場 持續守護地方健康

高雄霖園醫院今天舉辦18周年院慶活動，以「健康共同守護」為核心主軸，推展大林園地區健康連結合作，攜手社區夥伴共同建立跨區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。