聽新聞
0:00 / 0:00

觀光熱點風華不再！高屏溪自行車道無路騎 被迫與車爭道

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高屏溪自行車道林園段起點無明確標示，部分路段因雜草叢生、路面龜裂、標示斑駁。圖／市議員黃飛鳳提供
高屏溪自行車道林園段起點無明確標示，部分路段因雜草叢生、路面龜裂、標示斑駁。圖／市議員黃飛鳳提供

曾是全國最長河畔自行車道的高屏溪沿岸自行車道，在高雄縣市合併前啟用，至今逾15年，因長年缺乏維護，有多處斷點，有些路段甚至消失，車友被迫騎上台29線與汽機車爭道，地方要求盡速改善，回復完整路網，並納入觀光規畫，重現昔日風華。

高屏溪河岸風光明媚，高雄縣府時期闢建長達40公里的自行車道，以林園區出海口紅樹林生態教育區為起點，穿越大樹區斜張橋下親水公園，延至旗山。沿途有舊鐵橋、三和瓦窯、高屏溪攔河堰、佛光山等勝景，更有22公里長的低水護岸長堤，沙洲亦常見水鳥，曾是東高雄旅遊熱點，但疑疏於維護，車道斷點多。

「大樹段已模糊不清」，議員黃飛鳳說，高屏溪自行車道很多路線已找不到，有部分車道用地更租給民眾耕種，平時有車輛進出，妨礙自行車暢行。

立委林岱樺今年9月曾到場會勘，發現林園段木棧道鋪面高低起伏，遇水易濕滑，多處斷裂損壞，已不適合騎乘，大樹段沿途都是水泥地，卻無照明、機車也未管制。

高雄市工務局2019年曾提出大高雄自行車道路網建置及優質化路線評估調查，規畫優化高屏溪自行車道，卻未實質動工。議員黃飛鳳指出，自行車道改善牛步，沿途無明確路線標示，大寮至大樹段車流多、未設慢車道，行經此段相當危險。

工務局道工處長林志東表示，高屏溪自行車道林園至大寮段使用堤頂道路，大寮至大樹舊鐵橋部分已施作AC鋪面，交由水利局管理，但竹寮取水站以北路段多由民眾承租，至綠陽山莊均無路可走，車友需改騎台29線。未來工務局會配合交通局進行整體改善，目標將高屏堰以北的防汛道路改建為車道，直通往佛光山。交通局則表示，會彙整各段狀況提報給公路局，申請相關經費進一步規畫。

公路局南區養護工程分局說，已請市府依據「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」第2期計畫，將自行車道納入整體路網，公路局會依此給予經費補助。

自行車 高屏溪 高雄市 林岱樺 觀光 環島

延伸閱讀

通霄「腳踏車男孩」誇張笑…網路爆紅 曾煥昇再創2作品

影／苗栗後龍台72接台61工程公路局暫緩 地方5288人連署要求興辦

影／后豐鐵馬道男童被撞傷警騎車三貼急載送 各界關心提建言

台中旱溪自行車道管理混亂惹民怨 民代協調釐清權責要求改善

相關新聞

觀光熱點風華不再！高屏溪自行車道無路騎 被迫與車爭道

曾是全國最長河畔自行車道的高屏溪沿岸自行車道，在高雄縣市合併前啟用，至今逾15年，因長年缺乏維護，有多處斷點，有些路段甚...

補給兼打卡！高雄大樹老米倉轉型 增設自行車驛站

高雄大樹區姑山倉庫今年增設「鳳荔趣遊館自行車驛站」，休憩、補給、打卡拍照一次到位，成為行經台29線的單車族最強中繼站，昨...

金門觀光三大IP登耶誕城受歡迎 14公尺巨型水獺成拍照亮點

金門觀光三大明星跨海攻佔新北耶誕城，吸引萬人目光。金門縣政府以觀光IP「水獺阿特」、守護象徵「風獅爺」與縣鳥「戴勝」三座...

影／沒完沒了！ 燕巢金山里麒麟山景觀區又見新垃圾山

高雄「垃圾山」沒完沒了！繼月世界、旗山花旗山莊接連爆出濫倒垃圾，燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山，...

議員連番逼問金廈通橋、併電網 陳福海：金門人都支持

金門縣議會定期會今日進行縣長施政報告，議員吳佩雯聚焦離島建設條例修法與「新四通」議題，連番詢問縣府是否有具體作為，不要只...

霖園醫院18周年院慶登場 持續守護地方健康

高雄霖園醫院今天舉辦18周年院慶活動，以「健康共同守護」為核心主軸，推展大林園地區健康連結合作，攜手社區夥伴共同建立跨區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。