觀光熱點風華不再！高屏溪自行車道無路騎 被迫與車爭道

曾是全國最長河畔自行車道的高屏溪沿岸自行車道，在高雄縣市合併前啟用，至今逾15年，因長年缺乏維護，有多處斷點，有些路段甚至消失，車友被迫騎上台29線與汽機車爭道，地方要求盡速改善，回復完整路網，並納入觀光規畫，重現昔日風華。

高屏溪河岸風光明媚，高雄縣府時期闢建長達40公里的自行車道，以林園區出海口紅樹林生態教育區為起點，穿越大樹區斜張橋下親水公園，延至旗山。沿途有舊鐵橋、三和瓦窯、高屏溪攔河堰、佛光山等勝景，更有22公里長的低水護岸長堤，沙洲亦常見水鳥，曾是東高雄旅遊熱點，但疑疏於維護，車道斷點多。

「大樹段已模糊不清」，議員黃飛鳳說，高屏溪自行車道很多路線已找不到，有部分車道用地更租給民眾耕種，平時有車輛進出，妨礙自行車暢行。

立委林岱樺今年9月曾到場會勘，發現林園段木棧道鋪面高低起伏，遇水易濕滑，多處斷裂損壞，已不適合騎乘，大樹段沿途都是水泥地，卻無照明、機車也未管制。

高雄市工務局2019年曾提出大高雄自行車道路網建置及優質化路線評估調查，規畫優化高屏溪自行車道，卻未實質動工。議員黃飛鳳指出，自行車道改善牛步，沿途無明確路線標示，大寮至大樹段車流多、未設慢車道，行經此段相當危險。

工務局道工處長林志東表示，高屏溪自行車道林園至大寮段使用堤頂道路，大寮至大樹舊鐵橋部分已施作AC鋪面，交由水利局管理，但竹寮取水站以北路段多由民眾承租，至綠陽山莊均無路可走，車友需改騎台29線。未來工務局會配合交通局進行整體改善，目標將高屏堰以北的防汛道路改建為車道，直通往佛光山。交通局則表示，會彙整各段狀況提報給公路局，申請相關經費進一步規畫。

公路局南區養護工程分局說，已請市府依據「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」第2期計畫，將自行車道納入整體路網，公路局會依此給予經費補助。