快訊

美股早盤／黑五交易量冷清 芝商所開盤前突當機嚇壞投資人

無預警！ 陳揮文廣播節目拋今天最後一集震撼彈：19年了我也乏了

台積電年薪500萬 等同美FAANG剛入行菜鳥價？他揭密是「這因素」

樂無齡博覽會高雄登場 展示AI監測、預防醫學

中央社／ 高雄28日電

「2025樂‧無齡博覽會」今天起一連3天在高雄展覽館登場，活動聚焦在55歲以上民眾，結合中央及地方政府、產業與醫療體系，展示長照輔具、AI智慧監測、預防醫學及健康生活方案。

今年活動以「全民大健康」理念策展，主辦單位安益集團表示，今年展覽邁入第11屆，規模較往年擴大，除聚焦居家照顧、智慧健康、預防醫學與健康飲食等主題，也希望成為民眾了解健康趨勢與提升生活品質的重要平台。

衛生福利部主任秘書劉玉娟致詞表示，台灣將於明年正式邁入超高齡社會，政府已提前布局長照服務，長照預算從最初50億元逐年增加，明年預計突破900億元。「長照3.0」也將上路，以健康老化、在地安老及安寧善終為核心，並推動居家、社區、醫療及社福等五合一整合服務。

高雄市政府副秘書長王宏榮表示，高雄65歲以上人口已達56.1萬人，占全市20.6%，正式進入超高齡城市。市府此次整合11個局處共同參展，從醫療、社福、經濟到防詐宣導全面展示政策成果，盼協助市民因應高齡社會挑戰。

安益集團總裁涂建國致詞指出，樂‧無齡博覽會從早期以輔具展示為主，逐步擴展成強調身心靈整體幸福感（Well-being）的展會。今年策展方向更貼近民眾需求，希望協助家庭找到真正可落實的照護與健康解決方案。

茵康國際總經理曾姿雯表示，展覽期間安排多場講座、舞台活動與互動節目，讓民眾從「看展、學習到體驗」一次掌握健康新知。活動包括百人爵士舞、樂齡健康操、烏克麗麗表演，以及跨國退休趨勢、社區創新長照等分享，希望以更生活化方式帶領民眾了解樂齡文化。

長照 醫學 輔具

延伸閱讀

高雄果嶺公園養護成本高 陳其邁：規劃租用認養

高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客

徐國勇到高雄與黨公職座談 對下屆高雄市長選舉只說一個字

時代眼淚…高雄30年麥當勞「文化餐廳」將熄燈 網不捨：青春跟著搬走

相關新聞

金門觀光三大IP登耶誕城受歡迎 14公尺巨型水獺成拍照亮點

金門觀光三大明星跨海攻佔新北耶誕城，吸引萬人目光。金門縣政府以觀光IP「水獺阿特」、守護象徵「風獅爺」與縣鳥「戴勝」三座...

影／沒完沒了！ 燕巢金山里麒麟山景觀區又見新垃圾山

高雄「垃圾山」沒完沒了！繼月世界、旗山花旗山莊接連爆出濫倒垃圾，燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山，...

議員連番逼問金廈通橋、併電網 陳福海：金門人都支持

金門縣議會定期會今日進行縣長施政報告，議員吳佩雯聚焦離島建設條例修法與「新四通」議題，連番詢問縣府是否有具體作為，不要只...

霖園醫院18周年院慶登場 持續守護地方健康

高雄霖園醫院今天舉辦18周年院慶活動，以「健康共同守護」為核心主軸，推展大林園地區健康連結合作，攜手社區夥伴共同建立跨區...

高雄冬季國際旅展開跑 400攤位超值優惠搶市

2025高雄市旅行公會冬季國際旅展今天起一連4天在高雄展覽館盛大開幕，匯集國內外260家業者近400格攤位參展，業者瞄準...

高雄三山媽祖×白沙屯媽祖首次齊聚岡山遶境 送1萬份平安券

高雄岡山壽天宮今年迎接建廟313周年盛典，12月6日至7日聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，一起與白沙屯拱天宮舉辦「高雄三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。