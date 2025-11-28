樂無齡博覽會高雄登場 展示AI監測、預防醫學

「2025樂‧無齡博覽會」今天起一連3天在高雄展覽館登場，活動聚焦在55歲以上民眾，結合中央及地方政府、產業與醫療體系，展示長照輔具、AI智慧監測、預防醫學及健康生活方案。

今年活動以「全民大健康」理念策展，主辦單位安益集團表示，今年展覽邁入第11屆，規模較往年擴大，除聚焦居家照顧、智慧健康、預防醫學與健康飲食等主題，也希望成為民眾了解健康趨勢與提升生活品質的重要平台。

衛生福利部主任秘書劉玉娟致詞表示，台灣將於明年正式邁入超高齡社會，政府已提前布局長照服務，長照預算從最初50億元逐年增加，明年預計突破900億元。「長照3.0」也將上路，以健康老化、在地安老及安寧善終為核心，並推動居家、社區、醫療及社福等五合一整合服務。

高雄市政府副秘書長王宏榮表示，高雄65歲以上人口已達56.1萬人，占全市20.6%，正式進入超高齡城市。市府此次整合11個局處共同參展，從醫療、社福、經濟到防詐宣導全面展示政策成果，盼協助市民因應高齡社會挑戰。

安益集團總裁涂建國致詞指出，樂‧無齡博覽會從早期以輔具展示為主，逐步擴展成強調身心靈整體幸福感（Well-being）的展會。今年策展方向更貼近民眾需求，希望協助家庭找到真正可落實的照護與健康解決方案。

茵康國際總經理曾姿雯表示，展覽期間安排多場講座、舞台活動與互動節目，讓民眾從「看展、學習到體驗」一次掌握健康新知。活動包括百人爵士舞、樂齡健康操、烏克麗麗表演，以及跨國退休趨勢、社區創新長照等分享，希望以更生活化方式帶領民眾了解樂齡文化。