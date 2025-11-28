台畜肉品門市、現煮豬雜專賣店 屏東西市場開張

快訊

中央社／ 屏東縣28日電

屏東起家老品牌台畜進駐屏東西市場，為市場注入新氣象，2家店舖「台畜門市」及「豬豬呷─屏東豬雜專賣店」，分別販售豬肉製品及現煮料理，今天熱鬧開張。

台灣農畜產工業股份有限公司今天在屏東西市場啟用新據點，「台畜門市」販售豬肉加工品，新品牌「豬豬呷─屏東豬雜專賣店」則為小吃餐廳，販售平價豬雜黑白切、肉燥飯及大骨湯等品項。

屏東縣長周春米到場共同揭牌表示，非常開心西市場有生力軍加入，台畜從屏東這片土地起家，陪伴台灣家庭近一甲子，一直是品質與信賴保證；現又以「在地精神」與「全豬利用」重拾最熟悉味道，以行動落實企業社會責任，期待2家店舖實現企業成長與地方創生並行目標。

台畜董事長張華欣表示，能夠在屏東家鄉的市場設點，對企業而言意義非凡，更感謝縣府提供優質場域，讓企業能以具體行動回饋家鄉。同時期盼台畜的加入能吸引更多企業與品牌共襄盛舉，活絡市場、振興地方經濟，打造屏東新型態在地共榮示範。

張華欣分享，「豬豬呷」諧音台語「一直吃」，品牌從屏東出發，目標是推動連鎖，且不收加盟金，以台畜新鮮食材做後盾，讓想創業、想圓夢的年輕人，可以有較低門檻與條件加盟；品牌納入「屏東」兩字，是因屏東是養豬大縣，且有許多優質農戶，希望未來有加盟店時，大家也能知道店來自屏東。

屏東縣政府城鄉發展處表示，台畜長期推動「全豬利用」與「產地直供」，從飼養源頭到屠宰加工，皆以高標準執行，結合門市販售與現煮美味，為屏東西市場帶來全新體驗；縣府除將持續對優質品牌招商外，也提供具彈性的日租方案，並辦理室內空氣品質提升計畫，打造讓民眾更安心、更享受的購物環境。

豬肉 品牌

