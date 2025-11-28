快訊

金門觀光三大IP登耶誕城受歡迎 14公尺巨型水獺成拍照亮點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府以觀光IP「水獺阿特」、守護象徵「風獅爺」與縣鳥「戴勝」三座大型氣偶，首度參與新北歡樂耶誕城，10 天展出期間成為現場拍照亮點，也為金門打出年輕、活力的新形象。圖／縣府提供
金門縣政府以觀光IP「水獺阿特」、守護象徵「風獅爺」與縣鳥「戴勝」三座大型氣偶，首度參與新北歡樂耶誕城，10 天展出期間成為現場拍照亮點，也為金門打出年輕、活力的新形象。圖／縣府提供

金門觀光三大明星跨海攻佔新北耶誕城，吸引萬人目光。金門縣政府以觀光IP「水獺阿特」、守護象徵「風獅爺」與縣鳥「戴勝」三座大型氣偶，首度參與新北歡樂耶誕城，展期自 11 月 13 日起至 23 日結束，10 天展出期間成為現場拍照亮點，也為金門打出年輕、活力的新形象。

新北市府統計，耶誕城活動至今人流已突破 160 萬人次，金門展區以 14 公尺高的巨型「阿特」最受矚目，高聳身形無論白天或夜晚都吸引大量民眾排隊拍照，許多粉絲特地攜帶阿特周邊娃娃來「與本尊合照」，展期最後一天更有孩子依依不捨喊著「好想再看到阿特」，充分展現阿特的高人氣與吸睛魅力。

令人意外的是，「風獅爺」成為外籍旅客最愛拍照的角色之一，許多遊客一眼認出來自金門的文化符號；風獅爺展點位於交通節點，夜晚在霓虹燈襯托下格外醒目，讓金門文化在都會叢林中展現獨特魅力，不少民眾甚至趁等紅燈隔街拍照，成為一道有「金門味」的城市風景。

以自然生態為主題的「戴勝」氣偶則深受親子族群青睞，鮮明外型讓不少民眾直呼「一走進展區就感受到金門的熱情」。

為拉近與遊客距離，觀光處也推出「關注粉專拿小禮」與「天天打卡抽金門機票」活動，吸引大批民眾參與，展期結束後更加碼「機票＋住宿＋海上體驗」大獎，活動熱度持續延燒。同時，觀光處也協調板橋捷運轉運站南側巨型電視牆同步播放金門觀光影片，在高流量區營造雙重曝光效果，讓通勤族在日常生活中也能「遇見金門」。

觀光處強調，阿特、風獅爺與戴勝不只可愛，更象徵金門的自然、生態與文化生命力，此次跨海展出成功縮短金門與北台灣距離。未來將持續與更多縣市合作，如已有洽談「2026 台灣燈會在嘉義」等城市交流計畫，期盼讓金門觀光IP成為推動旅遊的新引擎，帶動整體觀光產業發展。

有小粉絲帶著阿特布偶，特地來跟本尊合照，相當溫馨。圖／縣府提供
有小粉絲帶著阿特布偶，特地來跟本尊合照，相當溫馨。圖／縣府提供
金門阿特與新北小客一起迎客，都是小朋友的最愛。圖／縣府提供
金門阿特與新北小客一起迎客，都是小朋友的最愛。圖／縣府提供
「風獅爺」展示於主要交通節點，在霓虹燈與車水馬龍之間悄悄帶入一股「金門味」。圖／縣府提供
「風獅爺」展示於主要交通節點，在霓虹燈與車水馬龍之間悄悄帶入一股「金門味」。圖／縣府提供

