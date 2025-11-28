高雄冬季國際旅展登場 400攤位祭優惠搶客
「2025高雄市旅行公會冬季國際旅展」今天起至12月1日在高雄展覽館舉行，匯集海內外機構、公私部門近400格攤位參展，瞄準寒假旅遊旺季商機，祭出熱門行程、消費滿額送等優惠搶客。
今天旅展開幕首日，由高雄市政府副秘書長王宏榮偕同觀光局吉祥物高雄熊及高捷公司的蜜柑站長化身「一日館長」，帶領市府農業局、原民會、高雄市輪船公司、高雄市觀光協會、東高雄觀光產業聯盟及觀光業者等賣力宣傳。
高雄市旅行公會理事長蔡宗佑表示，今年冬季旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、觀光工廠、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近400格展位，搶攻寒假商機。
參展旅行社、飯店業紛紛祭出優惠活動，各家旅行社提供優惠的旅遊產品及經典遊程，各縣市政府的參展單位也全力推廣在地特色秘境之旅，吸引民眾一遊。
其中麗星郵輪2.0在旅展主打「用國旅價，住郵輪、玩海外」，平均每人每晚新台幣3000元起，及精選航次買一送一等。五福旅遊推出旅展指定行程最高第2人減6000元，日本指定行程現場一口價2萬4900元，韓國1萬1800元等。
此外，高雄市旅行公會也舉行抽獎活動，旅展購票入場可抽中國內外機票，另現場消費滿6000元可獲得1張摸彩券，有機會抽中「iPhone 17」。
高雄市觀光局今天新聞稿指出，今年旅展中的「高雄遊樂園」主題館，活動內容豐富，包括舞台競拍、互動遊戲、闖關集章等，只要完成活動並消費滿399元，即可參加驚喜扭蛋抽獎，最大獎為「高雄五星飯店雙人住宿券」。
