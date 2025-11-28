高雄果嶺公園養護成本高 陳其邁：規劃租用認養

高雄果嶺自然公園開園後吸引不少民眾入園，議員質詢表示，每年1700萬元養護經費，恐排擠其他公園預算，應增加租用收入。高雄市長陳其邁說，將規劃民間租用機制，也歡迎企業認養。

果嶺自然公園是全台首座由高爾夫球場轉型成的自然生態公園，公園佔地70公頃，保留原有丘陵起伏地貌，規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，整體規模相當於高雄美術館園區外圍2.3倍。

無黨籍高市議員陳善慧今天質詢表示，果嶺公園是高雄很有指標性的生態公園，許多市民都很喜歡到此遊憩；但它每年維護費用高達新台幣1700萬元，恐會擠壓到其他公園養護，建議開放民間租借活動增加財源，包括企業家庭日、馬拉松賽事、企業認養等。

陳其邁答詢表示，將採納議員建議，請公園處研議相關租用、認養方式。果嶺自然公園的維護成本約與衛武營相當，也歡迎企業認養果嶺自然公園，像是台北市大安森林公園就有很多企業、團體認養，民間參與可降低官方養護經費。

陳其邁說，高雄公園綠地面積是六都最高，但與北市相比，公園處等單位的人力相差10倍之多，市府今年也全面增加公園處經費，增加人力和養護效率。導入民間資源可減低公園綠地養護負擔，但市府仍須承擔多數責任。