影／沒完沒了！ 燕巢金山里麒麟山景觀區又見新垃圾山

高雄「垃圾山」沒完沒了！繼月世界、旗山花旗山莊接連爆出濫倒垃圾，燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山，生活垃圾、廢棄物堆積成小丘，現場臭味刺鼻，底下已有多輛清潔隊垃圾車正在清運，預計清理作業持續到半夜。

「這已經不是一座，是一座又一座，永遠清不完。」國民黨議員參選人黃韻涵今天下午2時許接獲陳情，她表示，高雄這半年每隔一段時間就爆出新的濫倒點，規模越來越大，從一般生活垃圾、營建廢棄物到事業廢棄物，金山里這處垃圾山疑似也累積多時，直到近期飄出臭味才被發現。

黃韻涵直言，市府近來確實針對月世界、旗山等點採取「即發現、即處理」模式，但為何總是清一堆、又冒出一堆？她認為根源不在於清運速度，而是取締源頭完全不夠力，她批評，若行為人屢抓不到、罰則不痛不癢，垃圾山就永遠清不完，最後還是全民埋單。

黃韻涵認為，靠事後清運無法解決問題，應建立完整吹哨者獎金制度、強化夜間巡查、加裝區域監視器，才能遏止濫倒亂象，源頭不斷根，金山不是最後一個，下個垃圾山很快就會出現。

高雄非法濫倒延燒至少半年，包括馬頭山事業廢棄物因證據保全及行為人待釐清，被批拖半年才清，月世界林班地 同樣被丟棄大量生活廢棄物，環保局破袋即追查來源，並對業者開出300萬罰單、廢止許可證，日前旗山花旗山莊遭濫倒生活垃圾，環保局僅用1至2天火速清完。

如今又爆出燕巢金山里新垃圾山，里民表示，看到清運車輛一台接一台，垃圾多到看不見原本地面，這不是一天兩天造成，明顯有人長期濫倒，金山里鄰近農地，憂心廢棄物若滲入土壤，恐造成環境汙染。