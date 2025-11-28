快訊

OK超商宣布明年起停收蝦皮境內包裹 不再當「蝦皮倉庫」

中職／意外！徐基麟被放60人名單外 兄弟：財務、紀律問題以示警惕

聽新聞
0:00 / 0:00

影／沒完沒了！ 燕巢金山里麒麟山景觀區又見新垃圾山

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄即時報導
沒完沒了！高雄燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山。圖／黃韻涵提供
沒完沒了！高雄燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山。圖／黃韻涵提供

高雄「垃圾山」沒完沒了！繼月世界、旗山花旗山莊接連爆出濫倒垃圾，燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山，生活垃圾、廢棄物堆積成小丘，現場臭味刺鼻，底下已有多輛清潔隊垃圾車正在清運，預計清理作業持續到半夜。

「這已經不是一座，是一座又一座，永遠清不完。」國民黨議員參選人黃韻涵今天下午2時許接獲陳情，她表示，高雄這半年每隔一段時間就爆出新的濫倒點，規模越來越大，從一般生活垃圾、營建廢棄物到事業廢棄物，金山里這處垃圾山疑似也累積多時，直到近期飄出臭味才被發現。

黃韻涵直言，市府近來確實針對月世界、旗山等點採取「即發現、即處理」模式，但為何總是清一堆、又冒出一堆？她認為根源不在於清運速度，而是取締源頭完全不夠力，她批評，若行為人屢抓不到、罰則不痛不癢，垃圾山就永遠清不完，最後還是全民埋單。

黃韻涵認為，靠事後清運無法解決問題，應建立完整吹哨者獎金制度、強化夜間巡查、加裝區域監視器，才能遏止濫倒亂象，源頭不斷根，金山不是最後一個，下個垃圾山很快就會出現。

高雄非法濫倒延燒至少半年，包括馬頭山事業廢棄物因證據保全及行為人待釐清，被批拖半年才清，月世界林班地 同樣被丟棄大量生活廢棄物，環保局破袋即追查來源，並對業者開出300萬罰單、廢止許可證，日前旗山花旗山莊遭濫倒生活垃圾，環保局僅用1至2天火速清完。

如今又爆出燕巢金山里新垃圾山，里民表示，看到清運車輛一台接一台，垃圾多到看不見原本地面，這不是一天兩天造成，明顯有人長期濫倒，金山里鄰近農地，憂心廢棄物若滲入土壤，恐造成環境汙染。

環保局已派員多輛清潔車到場緊急清理，將追查來源、依法告發，並依廢清法向行為人求償清除費用。

沒完沒了！高雄燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山。圖／黃韻涵提供
沒完沒了！高雄燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山。圖／黃韻涵提供
沒完沒了！高雄燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山。圖／黃韻涵提供
沒完沒了！高雄燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山。圖／黃韻涵提供
沒完沒了！高雄燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山。圖／黃韻涵提供
沒完沒了！高雄燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山。圖／黃韻涵提供

廢棄物 垃圾山 金山

延伸閱讀

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

獨／4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾 原因曝光

獨／搞出月世界垃圾山里長推給兒 「狗咬狗一嘴毛」關鍵事證雙雙遭押

搞出高雄月世界百噸垃圾山 幕後藏鏡人里長父子和司機等3人收押

相關新聞

影／沒完沒了！ 燕巢金山里麒麟山景觀區又見新垃圾山

高雄「垃圾山」沒完沒了！繼月世界、旗山花旗山莊接連爆出濫倒垃圾，燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山，...

金門觀光三大IP登耶誕城受歡迎 14公尺巨型水獺成拍照亮點

金門觀光三大明星跨海攻佔新北耶誕城，吸引萬人目光。金門縣政府以觀光IP「水獺阿特」、守護象徵「風獅爺」與縣鳥「戴勝」三座...

議員連番逼問金廈通橋、併電網 陳福海：金門人都支持

金門縣議會定期會今日進行縣長施政報告，議員吳佩雯聚焦離島建設條例修法與「新四通」議題，連番詢問縣府是否有具體作為，不要只...

霖園醫院18周年院慶登場 持續守護地方健康

高雄霖園醫院今天舉辦18周年院慶活動，以「健康共同守護」為核心主軸，推展大林園地區健康連結合作，攜手社區夥伴共同建立跨區...

高雄冬季國際旅展開跑 400攤位超值優惠搶市

2025高雄市旅行公會冬季國際旅展今天起一連4天在高雄展覽館盛大開幕，匯集國內外260家業者近400格攤位參展，業者瞄準...

高雄三山媽祖×白沙屯媽祖首次齊聚岡山遶境 送1萬份平安券

高雄岡山壽天宮今年迎接建廟313周年盛典，12月6日至7日聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，一起與白沙屯拱天宮舉辦「高雄三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。