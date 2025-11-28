高市議會限量「高雄最美月曆」 12/1起免費索取

快訊

中央社／ 高雄28日電

高雄市議會再度推出「高雄最美月曆」，議長康裕成今天提前開箱2026年月曆並表示，精選12種美麗花卉，盼以繽紛花卉陪市民迎接新年；12月1日限量500份月曆免費發送，索完為止。

高雄市議會今天表示，議會推出的月曆在前兩年迅速被索取一空，2026年精選朱槿、馬纓丹、紫葉酢漿草、錫葉藤、火鶴花、雞蛋花、彩葉草、風雨蘭、黃鸝鳥蕉、紫花蘆莉草、仙丹花、波斯菊等12種在高雄市街頭常見、卻各具風采的花卉。

康裕成說，預祝市民朋友在繁花錦簇陪伴下，新的一年能好運相隨。並期待市民朋友在翻閱月曆時，能感受到高雄的多彩繽紛與活力，也歡迎大家除了欣賞月曆之外，也多多走出戶外尋寶，找找這些看似平凡常見，卻又努力綻放的花朵，會在城市的哪些角落。

康裕成表示，歡迎市民到議會看耶誕樹、領最美月曆；民眾自12月1日起到議會就能索取2026年「高雄最美月曆」，只有限量500份，送完為止。

議會表示，月曆索取地點在高雄市議會，地址為鳳山區國泰路二段156號，時間為週一至週六上午9時至下午5時。

月曆 高雄市 康裕成

