快訊

今年經濟成長狂飆！全年GDP上修至7.37%

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

通過特定行業距校規定 金門縣府：加強輔導查緝

中央社／ 金門28日電

金門縣府通過自治條例，規範特定行業應距離校園500公尺，條例將送議會審議。金門縣產發處表示，條例公告施行前，將持續推動聯合稽查等機制，杜絕賭博等違法現象。

金門縣議會召開定期會，無黨籍議員董森堡今天質詢產業發展處「金門縣特定行業管理自治條例」相關問題。根據產發處提供資料，條例昨天經縣務會議通過，將依程序送議會審議。

董森堡表示，條例規範特定行業與學校距離為500公尺，盼縣府徹底落實此限制，並呼籲條例公告後縣府結合警察局等治安單位到學校宣導，避免學生進出不當場所。他也詢問，針對現存不足500公尺業者，縣府有何輔導與管理機制，是否可能引起相關糾紛。

產發處長李銘培答詢表示，糾紛不可避免，「但我們會勇於面對」，後續不論持續輔導或查緝都會加強進行；「金門縣特定行業管理自治條例」待議會審議通過後即可發布施行。

產發處也透過文字稿說明，先前警察局查獲休閒場館有賭博情事，為維護商業秩序與公共安全，防範不肖業者藉登記「休閒活動場館業」名義掩護賭博等非法行為，縣府已在8月訂定「金門縣政府特定行業登記審查作業要點」，對登記休閒活動場館業等特定行業實質審查，從源頭嚴格把關。

產發處指出，縣府也已訂定自治條例，規範特定行業與學校間距離，對涉及賭博、毒品等違法行為者，將依法勒令停業；自治條例公告施行前，將持續推動實質審查與聯合稽查機制，確保產業健康發展，杜絕賭博等違法現象。

金門 賭博 機制

延伸閱讀

通橋中國廈門翔安機場？陳福海：金門人都支持

稱「常態巡查」卻越界闖金門 海巡：大陸海警已成常態騷擾

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

桃園訂自治條例管自助洗衣店 明年起逐一清查違者開罰

相關新聞

影／沒完沒了！ 燕巢金山里麒麟山景觀區又見新垃圾山

高雄「垃圾山」沒完沒了！繼月世界、旗山花旗山莊接連爆出濫倒垃圾，燕巢金山里麒麟山景觀園區邊坡今天又被發現一處新的垃圾山，...

議員連番逼問金廈通橋、併電網 陳福海：金門人都支持

金門縣議會定期會今日進行縣長施政報告，議員吳佩雯聚焦離島建設條例修法與「新四通」議題，連番詢問縣府是否有具體作為，不要只...

霖園醫院18周年院慶登場 持續守護地方健康

高雄霖園醫院今天舉辦18周年院慶活動，以「健康共同守護」為核心主軸，推展大林園地區健康連結合作，攜手社區夥伴共同建立跨區...

高雄冬季國際旅展開跑 400攤位超值優惠搶市

2025高雄市旅行公會冬季國際旅展今天起一連4天在高雄展覽館盛大開幕，匯集國內外260家業者近400格攤位參展，業者瞄準...

高雄三山媽祖×白沙屯媽祖首次齊聚岡山遶境 送1萬份平安券

高雄岡山壽天宮今年迎接建廟313周年盛典，12月6日至7日聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，一起與白沙屯拱天宮舉辦「高雄三...

高雄果嶺、衛武營兩大公園逾千萬養護費曝光 陳其邁：歡迎認養

高雄果嶺自然公園上月甫開放，雖受市民好評，1年1700萬元的昂貴養護成本也引起多位議員關注。議員陳善慧今質疑，果嶺公園養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。