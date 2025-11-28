通過特定行業距校規定 金門縣府：加強輔導查緝
金門縣府通過自治條例，規範特定行業應距離校園500公尺，條例將送議會審議。金門縣產發處表示，條例公告施行前，將持續推動聯合稽查等機制，杜絕賭博等違法現象。
金門縣議會召開定期會，無黨籍議員董森堡今天質詢產業發展處「金門縣特定行業管理自治條例」相關問題。根據產發處提供資料，條例昨天經縣務會議通過，將依程序送議會審議。
董森堡表示，條例規範特定行業與學校距離為500公尺，盼縣府徹底落實此限制，並呼籲條例公告後縣府結合警察局等治安單位到學校宣導，避免學生進出不當場所。他也詢問，針對現存不足500公尺業者，縣府有何輔導與管理機制，是否可能引起相關糾紛。
產發處長李銘培答詢表示，糾紛不可避免，「但我們會勇於面對」，後續不論持續輔導或查緝都會加強進行；「金門縣特定行業管理自治條例」待議會審議通過後即可發布施行。
產發處也透過文字稿說明，先前警察局查獲休閒場館有賭博情事，為維護商業秩序與公共安全，防範不肖業者藉登記「休閒活動場館業」名義掩護賭博等非法行為，縣府已在8月訂定「金門縣政府特定行業登記審查作業要點」，對登記休閒活動場館業等特定行業實質審查，從源頭嚴格把關。
產發處指出，縣府也已訂定自治條例，規範特定行業與學校間距離，對涉及賭博、毒品等違法行為者，將依法勒令停業；自治條例公告施行前，將持續推動實質審查與聯合稽查機制，確保產業健康發展，杜絕賭博等違法現象。
