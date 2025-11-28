霖園醫院18周年院慶登場 持續守護地方健康

高雄近年來致力發展演唱會經濟，演唱會一場接一場，藉由BLACKPINK、TWICE等國際天團的魅力，為城市披上一層光鮮亮麗的光環，但環境犯罪的產業鏈也蓬勃發展，盜採、濫倒一起接一起，從年初的馬頭山廢棄場到最近月世界垃圾山，營造多處臭名遠播的「奇景」，歌迷激情吶喊，對照居民無奈怒吼，格外諷刺。

2025-11-28 10:30