霖園醫院18周年院慶登場 持續守護地方健康
高雄霖園醫院今天舉辦18周年院慶活動，以「健康共同守護」為核心主軸，推展大林園地區健康連結合作，攜手社區夥伴共同建立跨區域的健康照護網絡。
霖園醫院同步舉辦「健康嘉年華會」，內容包含多項健康闖關活動，從量測、飲食、運動、疾病預防等主題，讓民眾邊玩邊學健康知識。
參與闖關者還能拿到精美小禮物並參加摸彩活動，現場美食、互動關卡與健康小物吸引民眾熱情參與，營造「有吃、有玩、又能顧健康」的歡樂氣氛，霖園醫院表示，希望透過寓教於樂的方式，讓社區居民更願意主動關心自身健康，連結社區力量，形成健康支持網絡。
