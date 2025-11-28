快訊

議員連番逼問金廈通橋、併電網 陳福海：金門人都支持

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會定期會今日進行縣長施政報告，議員吳佩雯聚連番追問金門縣長陳福海，是否支持新四通與通橋到中國大陸廈門翔安機場，陳福海答詢說，金門人都支持，但具體是蓋橋或隧道仍有討論、思考空間。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會定期會今日進行縣長施政報告，議員吳佩雯聚焦離島建設條例修法與「新四通」議題，連番詢問縣府是否有具體作為，不要只「口頭支持」；她也追問金門縣長陳福海，是否支持通橋到中國大陸廈門翔安機場，陳福海答詢說，金門人都支持，但具體是蓋橋或隧道仍有討論、思考空間。

吳佩雯指出，上週議會由議長洪允典率團赴立法院，向各黨團陳述金門面臨的土地限制、基礎建設不足與戰地政務遺緒等問題，爭取在修法中放寬土地與都市計畫限制、落實土地正義、改善水電負擔並由中央承擔大型交通建設。她質疑縣府雖「口頭支持」，卻未見任何完整配套或推動期程。

對此，陳福海回應，《離島建設條例》對金門至關重要，縣府「全力支持」，但未正面提出具體計畫，只強調縣府現階段會「穩健推動建設」，包括顧老顧幼政策與旅運中心啟用等；並對議會向立法院傳達民意表示肯定。

議場討論延伸至新四通議題，吳佩雯詢問縣府是否支持「金廈電網併聯」以解決金門電力不足，陳福海未明確表態，僅稱「從政多年，什麼時間該說什麼話心裡很清楚」，引發議長洪允典要求他「照問題回答」。

在翔安機場議題上，吳佩雯指出，翔安國際機場即將啟用，若能以跨海大橋銜接，可為金門帶來巨大交通與經濟效益。她要求縣府說明是否支持推動通橋。陳福海表示，金門鄉親普遍希望交通更便捷，「金門鄉親沒有一個不支持，讓金門有更好發展，怎麼可能不支持？」但強調是採橋梁或海底隧道等技術路線，「仍需專業評估」。

