高雄冬季國際旅展開跑 400攤位超值優惠搶市
2025高雄市旅行公會冬季國際旅展今天起一連4天在高雄展覽館盛大開幕，匯集國內外260家業者近400格攤位參展，業者瞄準寒假旅遊旺季商機，紛祭出最夯行程、最殺優惠、消費滿額送等好康，吸引民眾前來搶便宜。
高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年冬季旅展涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、觀光工廠、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近400格展位，搶攻寒假商機，業者紛紛祭出優惠活動，還有誘人超低折扣的住宿券及餐券等你來「搶市」，是難得的旅遊盛會。
現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球。
此外，高雄市旅行公會為回饋民眾，旅展購票入場就有機會抽中國內外機票、還有機會把「iPhone 17」帶回家。
