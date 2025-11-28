高雄三山媽祖×白沙屯媽祖首次齊聚岡山遶境 送1萬份平安券

高雄岡山壽天宮今年迎接建廟313周年盛典，12月6日至7日聯合鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮，一起與白沙屯拱天宮舉辦「高雄三山媽祖會白沙屯媽祖贊境賜福遶境活動」。高市經發局首度發送面額50元的媽祖平安券1萬份，活動期限可持券至合作商家或遶境期間美食區消費使用，讓信眾祈福走踏又能享用岡山在地美食。

岡山壽天宮主委戴清福表示，壽天宮創建313年，考量「313」這個數字，首次邀請旗山天后宮與鳳山五甲龍成宮齊聚岡山，舉辦三大媽祖廟合體祈安賜福遶境活動，另至苗栗白沙屯拱天宮恭請白沙屯媽祖南下贊境，這次是極具意義的歷史時刻。

預估將有8萬信眾湧入岡山，高市經發局比照演唱會經濟模式，設計媽祖平安券1萬份，由壽天宮12月6日下午4時在廟前廣場櫃台限量領取，包含羊肉爐、早餐店等近百家在地商家參與，香客可於活動期限持50元媽祖平安券至合作商家，以及壽天宮後方美食區消費。

此外，岡山樂購廣場響應媽祖遶境活動，館內多處櫃位推出優惠，並祭出香燈腳限定免費「限量粉紅好禮」，民眾可於遶境期間至館內領取，分享平安喜氣。另推出單筆消費滿313元即可參加抽獎，有機會抽中壽天宮 × 金門酒廠聯名金酒。

經發局長廖泰翔表示，岡山壽天宮建廟313周年是地方的重要里程碑，市府以最完整的支援投入遶境活動，盼發揮「文化帶動經濟」思維、擴大節慶效應，高雄向外推動城市魅力。