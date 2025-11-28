快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

高雄果嶺、衛武營兩大公園逾千萬養護費曝光 陳其邁：歡迎認養

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄果嶺自然公園是全台首座由高爾夫球場再生的生態公園，假日吸引許多市民野餐休閒。記者徐白櫻／攝影
高雄果嶺自然公園是全台首座由高爾夫球場再生的生態公園，假日吸引許多市民野餐休閒。記者徐白櫻／攝影

高雄果嶺自然公園上月甫開放，雖受市民好評，1年1700萬元的昂貴養護成本也引起多位議員關注。議員陳善慧今質疑，果嶺公園養護費用高，可能排擠其他公園費用，應對民間活動採租借收費。高雄市長陳其邁表示，台北大安森林公園有很多企業認養，減輕養護負擔，果嶺公園也歡迎企業認養。

果嶺自然公園是全台首座由高爾夫球場轉型的生態公園，10月10日正式開放，70公頃園區保留原有丘陵起伏地貌，並規畫7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，相當於高雄美術館園區外圍的2.3倍。

陳善慧今在議會總質詢指出，果嶺公園1年養護經費高達花1700萬元，可能壓縮其他公園維護費，他建議市府開放企業認養及民間活動租借，如辦企業家庭日或馬拉松，增加收入以減輕維護成本。

陳其邁回應，衛武營都會公園面積約40公頃，1年養護成本為1200萬元至1400萬元左右，果嶺公園每單位維護經費跟衛武營差不多，未來歡迎企業認養，民間參與可降低維護成本，如北市大安森林公園在很多企業認養後減輕負擔。

陳其邁說，高雄綠地面積是六都最多 ，人力卻與北市差距十倍之多，公園處今年至明年經費增加好幾億元，但有些公園需要翻新，養護也要花錢，公共空間不可能全由民間認養，市府預算或人力必須增加。

高雄市議員陳善慧關心果嶺自然公園的維護費一年高達1700萬元，可能排擠其他公園養護預算。陳其邁表示，未來歡迎企業認養。圖／取自高雄市議會網站
高雄市議員陳善慧關心果嶺自然公園的維護費一年高達1700萬元，可能排擠其他公園養護預算。陳其邁表示，未來歡迎企業認養。圖／取自高雄市議會網站

陳其邁

延伸閱讀

曾俊傑籲爭取南星計畫機場 陳其邁：高雄會力爭

力挺行政院提財劃法覆議 陳其邁喊話：願意到立法院再次說明

台日農水產雙贏 陳其邁攜手青森、陸奧PK創意沙拉

政院版財劃法遭暫緩列案 陳其邁：卑微盼給說明機會

相關新聞

高雄果嶺、衛武營兩大公園逾千萬養護費曝光 陳其邁：歡迎認養

高雄果嶺自然公園上月甫開放，雖受市民好評，1年1700萬元的昂貴養護成本也引起多位議員關注。議員陳善慧今質疑，果嶺公園養...

高雄演唱會經濟吸歌迷吶喊 環境犯罪的居民怒吼誰來管

高雄近年來致力發展演唱會經濟，演唱會一場接一場，藉由BLACKPINK、TWICE等國際天團的魅力，為城市披上一層光鮮亮麗的光環，但環境犯罪的產業鏈也蓬勃發展，盜採、濫倒一起接一起，從年初的馬頭山廢棄場到最近月世界垃圾山，營造多處臭名遠播的「奇景」，歌迷激情吶喊，對照居民無奈怒吼，格外諷刺。

高屏溪護岸藏垃圾堆 豪雨沖出汙染沉痾

高屏溪攔河堰與伏流水取水站附近的高屏溪畔遺留早期掩埋場垃圾未清，現地作物生長不易；今夏多次颱風豪雨沖毀護岸，致垃圾裸露並...

新聞眼／高屏溪汙染隱患 看得見盡頭嗎？

高屏溪流域全台最大，長度僅次於濁水溪，但早年高灘地設垃圾掩埋場，上游河床曾被偷埋有毒廢液鐵桶，養豬廢水也直接排入高屏溪，...

林智鴻要求加強查驗 上架洗選蛋應標生產日期

彰化「芬普尼蛋」流竄全台，引發人心惶惶，高雄市議員林智鴻今天在議會總質詢揭露相關抽樣量能不足「難防毒蛋」，並揭露現行生產...

高雄星光水岸公園遭疑未驗收就開放 工務局：符合試營運規定

高雄市打造全市最大玩水新地標「星光水岸公園」上月底舉辦試營運，雖吸引人潮，但也發生多名孩童因地板過滑摔倒、場地破損、水質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。