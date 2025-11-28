高雄果嶺、衛武營兩大公園逾千萬養護費曝光 陳其邁：歡迎認養
高雄果嶺自然公園上月甫開放，雖受市民好評，1年1700萬元的昂貴養護成本也引起多位議員關注。議員陳善慧今質疑，果嶺公園養護費用高，可能排擠其他公園費用，應對民間活動採租借收費。高雄市長陳其邁表示，台北大安森林公園有很多企業認養，減輕養護負擔，果嶺公園也歡迎企業認養。
果嶺自然公園是全台首座由高爾夫球場轉型的生態公園，10月10日正式開放，70公頃園區保留原有丘陵起伏地貌，並規畫7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，相當於高雄美術館園區外圍的2.3倍。
陳善慧今在議會總質詢指出，果嶺公園1年養護經費高達花1700萬元，可能壓縮其他公園維護費，他建議市府開放企業認養及民間活動租借，如辦企業家庭日或馬拉松，增加收入以減輕維護成本。
陳其邁回應，衛武營都會公園面積約40公頃，1年養護成本為1200萬元至1400萬元左右，果嶺公園每單位維護經費跟衛武營差不多，未來歡迎企業認養，民間參與可降低維護成本，如北市大安森林公園在很多企業認養後減輕負擔。
陳其邁說，高雄綠地面積是六都最多 ，人力卻與北市差距十倍之多，公園處今年至明年經費增加好幾億元，但有些公園需要翻新，養護也要花錢，公共空間不可能全由民間認養，市府預算或人力必須增加。
