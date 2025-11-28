聽新聞
新聞眼／高屏溪汙染隱患 看得見盡頭嗎？

聯合報／ 本報記者徐白櫻

高屏溪流域全台最大，長度僅次於濁水溪，但早年高灘地設垃圾掩埋場，上游河床曾被偷埋有毒廢液鐵桶，養豬廢水也直接排入高屏溪，汙染案件層出不窮，經推動離牧政策後水質雖逐步改善，掩埋場仍有大量垃圾未清，永遠是河川與水質汙染隱患。

高屏溪全長171公里，流域遍及高雄、屏東兩地，面積3257平方公里，53.87%範圍被劃定為飲用水水源保護區，不過早年不乏重大汙染案件。包括上游旗山溪曾遭有機溶劑汙染；荖濃溪河床曾被非法掩埋廢液鐵桶。

1995年高美大橋河段出現大量不明液體鐵桶，隔年賀伯颱風過境，河床高灘地又出現3千多只，經檢驗廢液含有苯胺，會引起高鐵血紅蛋白血症、溶血性貧血和肝、腎損害，重度中毒甚至可能昏迷、休克。高雄地檢署檢察官現場勘驗，拖延多年才清完。

畜牧廢水也是汙染大宗，當時經環保署（環境部前身）執行上游「高屏溪流域養豬戶拆除補償計畫」，旗美及六龜等地執行離牧，削減47萬頭豬，才大大改善高屏溪水質。

高屏溪是供應大高雄272萬人飲用水的主要水源，但高屏溪攔河堰下游早年設置的垃圾掩埋場並未徹底清離，垃圾時而裸露隨水流竄，汙染猶在。全台沿岸海漂垃圾問題嚴峻，隱於高屏溪畔的陳年垃圾絕不能漠視不管。

