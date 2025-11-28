高屏溪護岸藏垃圾堆 豪雨沖出汙染沉痾

高屏溪攔河堰與伏流水取水站附近的高屏溪畔遺留早期掩埋場垃圾未清，現地作物生長不易；今夏多次颱風豪雨沖毀護岸，致垃圾裸露並隨溪水往下游流竄造成汙染。地方要求徹底解決，市府承諾先修復護岸、清理裸露垃圾與覆土，並爭取環境部補助進行後續處理。

環保局指該處垃圾是原高雄縣大樹鄉公所堆置家戶垃圾場域，過去以綠美化復育或高灘地整平方式處理，今年豪雨及颱風造成原有石籠護岸沖刷，致垃圾裸露。

市長陳其邁表示，早年垃圾掩埋場位於攔河堰下方，非水源保護區，水利局本月已發包工程，將利用非汛期先修復護岸，後續再清理垃圾。

高屏溪供應大高雄7成民生用水，除高屏攔河堰日取100萬噸原水外，另設竹寮、翁公園取水站，以及溪埔、興田、會結等伏流水設施。但1994年至1997年間大樹鄉公所將家用垃圾埋在高屏溪畔，後來環保意識抬頭，也設置焚化爐，溪畔雖不再掩埋垃圾但也未清除，大量垃圾埋在溪埔高灘地內。

記者前往高屏溪畔直擊，這處垃圾掩埋場介於高屏溪攔河堰與舊鐵橋濕地公園間，現場垃圾裸露，部分堆在河道中，對比議員吳利成在豪雨過後拍攝照片，垃圾量明顯減少，恐被沖往下游大寮及林園等地。

「垃圾真不應該繼續留在這裡，不環保啦！」農民說，黃姓前鄉長在溪畔設公立垃圾掩埋場，原本距離河道還有一段距離，十年河東十年河西，現在已經緊鄰河道，附近有竹寮取水站及伏流水設施，實在應該早日把垃圾清走。

議員吳利成說，早年觀念落伍，以為垃圾隨大水沖走就沒事，所以將垃圾掩埋場設在高屏溪河畔，每次颱風大雨過後就會出現垃圾，環保局應積極處理。