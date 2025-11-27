屏東體發中心編制難負擔大型賽事 議員建議升格

快訊

中央社／ 屏東縣27日電

屏東縣體發中心目前設於教育處下，編制僅14人，承辦大型運動賽事負擔大。議員方一祥今天建議，將中心升格為體發處；屏東縣長周春米表示，是正確方向，將盤點、整備。

屏東縣議會今天施政總質詢，民進黨籍屏東縣議員方一祥表示，行政院今年9月9日已將體育署升為運動部，屏東縣體育發展中心編制目前只有14人，卻在1年內舉辦數個大型體育活動，且全國中等學校運動會、全民運動會等賽事，還要仰賴校長協助，難免引發抱怨。

方一祥表示，屏東縣是全國第一個設置長照處縣市，希望也會是非六都第一個成立體育發展處縣市，建請縣府將體育升為一級單位，增加編制和經費，不要再用14人辦全國賽事，且應在明年升格，以因應2027年全國運動會。

屏東縣長周春米答詢，體育和運動是每個城市重要條件，相對行政院運動部成立，地方確有此必要。之前礙於縣府局處編制已滿，今年縣市政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限提高，屏東還可再增加2個局處，後續會針對屏東整體需求、業務上合理考量與分配，慎重思考提議。

周春米坦言，體發中心在教育處下，承載全縣所有操場改善或重建，加上許多專業運動場域興建中，包括國際棒球場、羽球、網球、春訓基地等，且全國賽事很喜歡來屏東辦，人力、業務確實負擔過重。

針對體發中心升格提議，周春米說，是很正確的方向，縣府盤點、整備好後，會做出明確決定。

運動 體育 周春米 行政院

