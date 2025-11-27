林智鴻要求加強查驗 上架洗選蛋應標生產日期

彰化「芬普尼蛋」流竄全台，引發人心惶惶，高雄市議員林智鴻今天在議會總質詢揭露相關抽樣量能不足「難防毒蛋」，並揭露現行生產履歷僅標示洗選與包裝日期，卻查無蛋品生產日期，更有從知名超市購入之蛋品，其履歷從開始飼養到蛋品集中竟相隔585天，完全看不出是哪天生產，林智鴻要求市府應強制連鎖零售業者所上架之洗選蛋必須落實溯源並標註生產日，確保消費者權益與食安。

林智鴻強調，民眾前往知名通路購買「洗選蛋」，沒想到打開有關生產履歷，只知畜牧場和洗選場，卻無生產日期，再加上令人聞之色變的「芬普尼蛋」也同樣出現在這類通路，相關管制強度不足，他要求市府超前部署將連鎖零售通路所用之洗選蛋強制標注生產日期，讓食安更有保障。

蛋品業者指出，政府自111年實施逐顆噴印政策，每顆蛋上噴印日期，此日期並非生產日期，而是包裝日期，洗選蛋目前並沒有強制標注生產日期。