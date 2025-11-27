快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄星光水岸公園意外多…議員質疑未驗收即開放 「用人肉幫市府驗收」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
市議員質疑星光水岸公園未經過驗收就讓民眾使用，「用人肉幫市政府驗收」，導致試營運2天就有多名孩童因地板過滑摔倒。圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員質疑星光水岸公園未經過驗收就讓民眾使用，「用人肉幫市政府驗收」，導致試營運2天就有多名孩童因地板過滑摔倒。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市打造全市最大玩水新地標「星光水岸公園」上月底舉辦試營運，雖吸引人潮，但也發生多名孩童因地板過滑摔倒、場地破損、水質不佳等問題，市議員質疑該公園完工即開放，未經過驗收就讓民眾使用，「根本用人肉幫市政府驗收」，批市長陳其邁的做法如同當初新竹棒球場未驗收就比賽，是拿孩童生命安全做賭注，以試營運規避驗收。

陳其邁表示，星光水岸公園工程是10月21日點交，隔日22日也由特公盟參與體驗，依照過去公共工程案例例如道路，都是先點交後就試營運、通車，後續再作驗收，公園試營運階段以搜集相關缺失資訊做檢討。

高雄星光水岸公園10月底完成改造並開放試營運，試營運2天吸引8萬人次到訪，不過園區內造型地景疑似鋪面防滑係數不足，隨時可見戲水小朋友滑倒，有連續多名孩童跌倒，後腦勺撞擊地板，就連家長也直呼「超滑」，且在試營運第2天就出現鋪面破損的狀況，憂心造成危險，且部分區域水質明顯汙濁，水質問題也受質疑。

「原本試營運2周縮短為2天！」市議員許采蓁今質詢指出，她先前向市府索資星光公園的歷次驗收會勘改善紀錄，公園處卻稱無法提供，她質疑是「沒驗收，就使用！高雄市是『用人肉幫市政府驗收』」，萬一期間發生重大傷亡，責任歸屬是在何方？她更舉例新竹棒球場3年前因未驗收先開打，遭立委質疑是拿球員當場地測試員。

許采蓁表示，「星光水岸公園就是第二座新竹棒球場」，2位五星市長分別拿球員職業生涯、孩童生命安全來做賭注；她說公共工程委員會已明定公共工程先行使用，需辦理驗收或分段查驗，質疑高市公園處未依照規定辦理正式驗收，或是隱匿分段驗收會議記錄，拒絕提供給民代，同樣是違規，涉及公共安全的建設，竟以試營運規避驗收。

市議員質疑星光水岸公園未經過驗收就讓民眾使用，「用人肉幫市政府驗收」，導致試營運2天就有多名孩童因地板過滑摔倒。圖／翻攝自高雄市議會直播
市議員質疑星光水岸公園未經過驗收就讓民眾使用，「用人肉幫市政府驗收」，導致試營運2天就有多名孩童因地板過滑摔倒。圖／翻攝自高雄市議會直播

公共工程 新竹 水質

延伸閱讀

曾俊傑籲爭取南星計畫機場 陳其邁：高雄會力爭

力挺行政院提財劃法覆議 陳其邁喊話：願意到立法院再次說明

台日農水產雙贏 陳其邁攜手青森、陸奧PK創意沙拉

政院版財劃法遭暫緩列案 陳其邁：卑微盼給說明機會

相關新聞

金門消防「零預算」打造金消e站通 破解門牌迷宮奪革新獎

金門縣消防局自行研發的「金消e站通—救災資訊整合暨查詢系統」，以零預算、靠第一線人員自發開發，成功打破門牌不規則造成...

林智鴻要求加強查驗 上架洗選蛋應標生產日期

彰化「芬普尼蛋」流竄全台，引發人心惶惶，高雄市議員林智鴻今天在議會總質詢揭露相關抽樣量能不足「難防毒蛋」，並揭露現行生產...

高雄星光水岸公園意外多…議員質疑未驗收即開放 「用人肉幫市府驗收」

高雄市打造全市最大玩水新地標「星光水岸公園」上月底舉辦試營運，雖吸引人潮，但也發生多名孩童因地板過滑摔倒、場地破損、水質...

影／今夏颱風接連來襲！高屏溪護岸遭大水沖毀 30年前掩埋垃圾現蹤

大樹區是高雄重要水源地，高屏溪鄰近高屏攔河堰及伏流水取水站的溪畔，遺留早年垃圾掩埋場的大量垃圾未清，今夏多次颱風豪雨導致...

高雄骨髓移植病床僅6床…3歲白血病男童苦等4個月 等不到病床不幸離世

高雄3歲男童罹患嚴重再生不良性貧血需要骨髓移植，卻因苦等4個月病床最後不幸離世。議員許采蓁痛心說，全台骨髓移植病床121...

新豐稻米產銷契作履歷米外銷日本 進軍超市、百貨公司精品店

屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲產銷履歷品質驗證，打進全聯、家樂福等通路，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。