高雄星光水岸公園意外多…議員質疑未驗收即開放 「用人肉幫市府驗收」
高雄市打造全市最大玩水新地標「星光水岸公園」上月底舉辦試營運，雖吸引人潮，但也發生多名孩童因地板過滑摔倒、場地破損、水質不佳等問題，市議員質疑該公園完工即開放，未經過驗收就讓民眾使用，「根本用人肉幫市政府驗收」，批市長陳其邁的做法如同當初新竹棒球場未驗收就比賽，是拿孩童生命安全做賭注，以試營運規避驗收。
陳其邁表示，星光水岸公園工程是10月21日點交，隔日22日也由特公盟參與體驗，依照過去公共工程案例例如道路，都是先點交後就試營運、通車，後續再作驗收，公園試營運階段以搜集相關缺失資訊做檢討。
高雄星光水岸公園10月底完成改造並開放試營運，試營運2天吸引8萬人次到訪，不過園區內造型地景疑似鋪面防滑係數不足，隨時可見戲水小朋友滑倒，有連續多名孩童跌倒，後腦勺撞擊地板，就連家長也直呼「超滑」，且在試營運第2天就出現鋪面破損的狀況，憂心造成危險，且部分區域水質明顯汙濁，水質問題也受質疑。
「原本試營運2周縮短為2天！」市議員許采蓁今質詢指出，她先前向市府索資星光公園的歷次驗收會勘改善紀錄，公園處卻稱無法提供，她質疑是「沒驗收，就使用！高雄市是『用人肉幫市政府驗收』」，萬一期間發生重大傷亡，責任歸屬是在何方？她更舉例新竹棒球場3年前因未驗收先開打，遭立委質疑是拿球員當場地測試員。
許采蓁表示，「星光水岸公園就是第二座新竹棒球場」，2位五星市長分別拿球員職業生涯、孩童生命安全來做賭注；她說公共工程委員會已明定公共工程先行使用，需辦理驗收或分段查驗，質疑高市公園處未依照規定辦理正式驗收，或是隱匿分段驗收會議記錄，拒絕提供給民代，同樣是違規，涉及公共安全的建設，竟以試營運規避驗收。
