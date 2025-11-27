影／今夏颱風接連來襲！高屏溪護岸遭大水沖毀 30年前掩埋垃圾現蹤

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高屏溪大樹河段高灘地曾掩埋3年家戶垃圾，因護岸受損，30年前埋的垃圾裸露出來。記者徐白櫻／攝影
大樹區是高雄重要水源地，高屏溪鄰近高屏攔河堰及伏流水取水站的溪畔，遺留早年垃圾掩埋場的大量垃圾未清，今夏多次颱風豪雨導致護岸損毀，高灘地垃圾裸露，且隨著溪流往下流流竄，地方要求市府徹底解決陳年老問題。市府表示，先修復護岸，後續向環境部爭取經費清運垃圾。

市長陳其邁表示，早年垃圾掩埋場位於攔河堰下方、非水源保護區，護岸工程本月已由水利局發包，利用非汛期快點把護岸築起來，後續再來清理垃圾。

1994年至1997年間，大樹鄉公所將鄉內家庭垃圾埋在高屏溪畔，後來環保意識抬頭及設置焚化爐，溪畔雖不再掩埋垃圾，但也未清運離去，大量家用垃圾埋在溪埔高灘地內。

議員吳利成指出，早年觀念落伍，以為垃圾隨著大水沖走就沒事，所以將垃圾掩埋場設在高屏溪河畔，每次颱風大雨過後就會出現垃圾，環保局應該積極處理。

記者實際前往高屏溪畔，垃圾掩埋場介於高屏攔河堰與舊鐵橋濕地公園之間，垃圾裸露且有部分堆置在河道中，對比議員吳利成在豪雨過後拍攝照片，垃圾量明顯減少，恐被沖往下游大寮及林園等地。

「垃圾真的不應該繼續留在這裡，不環保啦！」農民說，黃姓前鄉長在溪畔設公立垃圾掩埋場，原本距離河道還有一段距離，十年河東十年河西，現在已經緊鄰河道，附近有竹寮取水站及伏流水設施，應該早日把垃圾清走。

環保局說明，該處垃圾是原高雄縣大樹鄉公所堆置家戶垃圾場域，過去以復育綠美化或高灘地整平方式處理，今年豪雨及颱風造成原有石籠護岸沖刷導致垃圾裸露，目前會先針對護岸進行搶修修復工程，並清理裸露垃圾與覆土，另後續爭取環境部補助整體調查清理經費。

高屏攔河堰下游不到2公里處曾掩埋大樹全區垃圾，今夏颱風沖毀護岸導致垃圾裸露，恐有不少垃圾被大水沖往下游。記者徐白櫻／攝影
高屏溪大樹河段高灘地曾掩埋3年家戶垃圾，因護岸受損，30年前埋的垃圾裸露出來。圖／議員吳利成提供
高屏溪大樹河段高灘地曾掩埋3年家戶垃圾，30年前埋的垃圾近日又裸露出來，堆置溪畔成為環境汙染隱憂。記者徐白櫻／攝影
