高雄骨髓移植病床僅6床…3歲白血病男童苦等4個月 等不到病床不幸離世

高雄3歲男童罹患嚴重再生不良性貧血需要骨髓移植，卻因苦等4個月病床最後不幸離世。議員許采蓁痛心說，全台骨髓移植病床121床，高雄僅占6床，多數集中在雙北及桃園，醫療資源分配不均。市長陳其邁表示，已向衛福部建議在南部增加布置正壓高效過濾病房，近期將跟醫學中心協調加速辦理。

議員許采蓁今天市政總質詢時揭露一起令人心酸的醫療事件，3歲男童「小恩碩」去年12月被醫師診斷罹患嚴重再生不良性貧血需要骨髓移植，已經有捐贈者，卻被告知高雄病床必須等7個月。家人尋求外縣市支援，今年2月終於接獲林口長庚4月會有病床，豈料小孩撐至3月底就不幸離世。

「明明已經找到骨髓移植者，卻因為等不到病床而離世！」許采蓁悲痛說，高雄連續5年是六都5歲以下兒童死亡率最高的縣市，根據衛福部統計，全台骨髓移植病床121床，其中80床都在雙北跟桃園，高雄只有6床，光台北市有60床，跟高雄差距10倍之多，這也是男童最後必須去北部就醫的原因，因為他在高雄完全等不到病床。

許采蓁表示，台北市跟高雄市的18歲以下人口都差不多約為38萬人，但台北市的病床比例約6千分之一，而高雄則是6萬分之一，評鑑合格的醫學中心級的兒童醫院，台北兩間、彰化一間、台中一間，醫療資源的差距大，或許是高雄兒童死亡率高居不下的原因。

此外，高風險個案要轉院北上竟然需要自己找外包救護車，甚至自備血氧機。許采蓁建議，在骨髓移植病房建置完備前，重症病患轉送外縣市需要建置綠色通道，確保患者在快速且受到良好照顧下轉院。

市長陳其邁說，急性骨髓性白血病（AML）病患需要特殊病房，避免因免疫力低下受到感染，目前南部確實比較少，他會持續跟衛福部溝通，希望在健康台灣計畫裡面加強補助南部地區布建正壓高效過濾病房；移動本身就是風險，這幾天會找高醫、榮總、長庚等醫學中心，加速辦理兒童AML疾病正壓病房設置。