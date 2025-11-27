普發全民安全指引 金門6鄉鎮預計下週完成發放

快訊

中央社／ 金門27日電

國防部推新版「台灣全民安全指引」寄送全台，金門各鄉鎮包含烏坵均已收到，預計下週發送各家戶完畢；有基層民代、里長表示，應搭配更多宣傳、演練，僅紙本難以發揮作用。

國防部推出新版「台灣全民安全指引」，透過內政部民政系統寄送至全國約983萬家戶，外離島及偏遠地區優先發放。根據金門縣民政處提供資訊，金門縣共有4萬6640家戶，6鄉鎮均已收到安全指引手冊，包括較遠的烏坵鄉也已配合軍方船班送達，全縣透過村里長轉由鄰長發送，預計下週內發送完畢。

位在金湖鎮的瓊林村過去是金門知名以民防為主的戰鬥村，今年6月也曾配合城鎮韌性演習必需品配售演練。瓊林里長蔡懷芝告訴中央社記者，瓊林里內2個社區已全數發放完畢。

針對此份指引，蔡懷芝表示，期待民眾自己看手冊演練、準備物資有難度，應搭配更多宣導才能發揮作用；他舉例，城鎮韌性演習參與者較知道遇到災害時的應變，但其他民眾就會很陌生，這本手冊應該搭配更多宣導、演習才能發揮作用，「金門許多長輩經歷過八二三、古寧頭等戰役，當然最希望不要有戰爭，這些錢能多花在教育、建設民生等。」

一名80多歲林姓鄰長說，他跟許多年長者經歷過八二三炮戰，「如果有狀況，我們有經過訓練，應該都知道該怎麼做，年輕人就不敢講」，針對指引，他認為「不會有什麼效果。」

烈嶼鄉民代表林長征則表示，紙本的安全指引雖能讓不擅使用手機年長者閱讀，但以烈嶼為例，許多長者識字不多，平常也少有閱讀習慣，只有紙本指引幫助有限；他說，金門宗族、社區凝聚力強，如果要落實指引內容，建議縣府或中央可以加強以社區為主的宣導，「用講的長輩比較聽得懂」。

