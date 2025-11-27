連江航業資金缺口逾2億元 連江縣長：想辦法籌錢

快訊

中央社／ 連江縣27日電

國民黨籍縣議員陳書建今天於議會總質詢說，連江航業年底將裁撤，但有2億多元缺口，多個官司待解決，縣府如何償還連江航業鉅額虧損。連江縣長王忠銘表示，會想辦法籌錢。

國民黨籍連江縣議員陳書建今天於議會總質詢時表示，連江航業包含待收補助款、銀行撥入貸款等，目前帳面上可用金額約為新台幣1億7600萬元，但預估年底待支費用達1億8900萬元，還要清償銀行貸款8000萬元，以及115年的2個官司爭議款，待補資金缺口達2億2600萬餘元。

陳書建質疑，連江縣最大宗收入來源的酒廠，每年繳給縣庫的盈餘約為1億8000多萬元，連江航業的虧損超過酒廠盈餘，縣府到底從哪裡籌錢來彌平虧損，這些事讓人「憂慮到夜不成眠」。

陳書建說，連江航業與新華航業、全港通航業、南北海運等多個承包商間均有未解決官司，為何明明有合約規範，仍走上要靠官司解決之途，若縣府敗訴，恐將支付數千萬元款項，又將面臨籌錢的問題。

陳書建認為，連江航業經營績效不佳，入不敷出，縣府還要爭取建造「新新台馬輪」，中央未必會同意。縣府應採取務實態度，先把現有交通航線做好。新船若由交通部航港局營運，連江縣就不需背負營運壓力，還能請中央適度支援馬祖海上交通。

連江縣長王忠銘回應，因連江航業明年起併入交通旅遊局，在律師與會計師要求下，整理出累計虧損金額。至於與承包商間官司，是出現合約規範外的變故，或是雙方認知不同，為不得不的措施，若敗訴會再想辦法籌錢。

馬祖 王忠銘 國民黨

