訪金門紅十字會 羅文嘉：為兩岸人民提供人道服務
海基會秘書長羅文嘉今天下午到訪金門紅十字會並表示，兩岸儘管有政治上歧異，但基於人道立場需要協助時，海基會跟紅十字會會站在第一線提供服務。
海峽交流基金會（海基會）副董事長兼秘書長羅文嘉，今天前往金門展開2天行程，先至小三通水頭碼頭海基會辦公室了解工作狀況後，前往金門紅十字會位在金城鎮會址進行座談。
羅文嘉抵達紅十字會時接受媒體聯訪表示，小三通開辦以來兩岸往來如有國人發生意外，最方便管道是經小三通後送金門再搭乘醫療專機回台灣本島，過去海基會委託紅十字會執行這項任務，「今天特別來感謝紅十字會的協助。」
他也說，不論兩岸制度如何不同，儘管有政治上歧異，但基於人道立場上需要協助時，海基會跟紅十字會會站在第一線，盼在兩岸人民需要人道服務時提供最及時、完整服務。
媒體詢問此次訪金行程，羅文嘉說，此行也為瞭解福建開放到金門觀光1年來的執行狀況，「瞭解兩岸互動有哪些問題需要解決，在政策推動和執行上做為參考。」
他也表示，明天邀請對岸台商經小三通到金門座談、餐敘，「因為我不能過去大陸，但希望有機會就要多了解，我就拜託在福建台商搭個船過來」，基本上會關心台商在大陸經商遇到問題、糾紛等，及在中美關稅問題與全球產業鏈變化下，未來投資布局需要海基會協助的部分等議題。
羅文嘉隨後與紅十字會人員進行座談，他致詞表示，海基會對紅十字會既有計畫會持續推動，並研究是否能由海基會協助金門紅十字會目前向金門縣府承租辦公場所租金。
