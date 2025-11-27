新豐稻米產銷契作履歷米外銷日本 進軍超市、百貨公司精品店

屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲產銷履歷品質驗證，打進全聯、家樂福等通路，現也要進軍日本，獲日本進口商株式會社農岩的肯定，今舉行銷日封櫃儀式，通路將上架日本的超市、百貨公司精品店。

新豐碾米工廠執行長林軒頡說，在農糧署、高雄區農改場輔導下成立產銷契作集團產區制度，種植高雄145號米，可以抗稻熱病、米粒晶瑩剔透，煮了之後軟嫩香甜，有嚼勁。契作面積225公頃，農友有140名。

農糧署南區分署長賴明陽說，農糧署推動稻米產銷契作集團產區，透過集團契作、產銷一體經營模式，建立國產優質米穩定品質與品牌行銷，今年至今契作面積達3.9萬公頃，參加的農民，契作種植品種可獲價格保障，也可領到獎勵金、生產資材獎勵。協助營運主體，提升稻米加工，儲存與行銷，一條龍管理，讓台灣米的品質更穩定，重質不重量。

賴明陽提到，日本是指標性高端米的市場，對食品要求嚴格，這次能獲日本進口商肯定。日本進口商社長今也特別到台灣參與封櫃儀式，並與新豐碾米廠簽署合作備忘錄。株式會社農岩社長宮辻豊說，第一批進口20噸，之後每月規畫進口至少60噸，他認為，高雄145號米，從品質、黏性、Ｑ度，甜度都與日本米相當接近，通路除了日本的超市，也賣到百貨公司精品店。