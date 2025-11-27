快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

新豐稻米產銷契作履歷米外銷日本 進軍超市、百貨公司精品店

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲日本進口商株式會社農岩的肯定，今舉行銷日封櫃儀式，並與日方進口商簽訂合作備忘錄。記者劉星君／攝影
屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲日本進口商株式會社農岩的肯定，今舉行銷日封櫃儀式，並與日方進口商簽訂合作備忘錄。記者劉星君／攝影

屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲產銷履歷品質驗證，打進全聯、家樂福等通路，現也要進軍日本，獲日本進口商株式會社農岩的肯定，今舉行銷日封櫃儀式，通路將上架日本的超市、百貨公司精品店。

新豐碾米工廠執行長林軒頡說，在農糧署、高雄區農改場輔導下成立產銷契作集團產區制度，種植高雄145號米，可以抗稻熱病、米粒晶瑩剔透，煮了之後軟嫩香甜，有嚼勁。契作面積225公頃，農友有140名。

農糧署南區分署長賴明陽說，農糧署推動稻米產銷契作集團產區，透過集團契作、產銷一體經營模式，建立國產優質米穩定品質與品牌行銷，今年至今契作面積達3.9萬公頃，參加的農民，契作種植品種可獲價格保障，也可領到獎勵金、生產資材獎勵。協助營運主體，提升稻米加工，儲存與行銷，一條龍管理，讓台灣米的品質更穩定，重質不重量。

賴明陽提到，日本是指標性高端米的市場，對食品要求嚴格，這次能獲日本進口商肯定。日本進口商社長今也特別到台灣參與封櫃儀式，並與新豐碾米廠簽署合作備忘錄。株式會社農岩社長宮辻豊說，第一批進口20噸，之後每月規畫進口至少60噸，他認為，高雄145號米，從品質、黏性、Ｑ度，甜度都與日本米相當接近，通路除了日本的超市，也賣到百貨公司精品店。

農糧署南區分署指出，推動稻米產銷契作集團產區制度，藉統一品質控管與市場推廣，提升產品附加價值與市場辨識度，促進稻米產業永續發展。2025年度契作面積達4576公頃，較上年度增加逾1500公頃，顯示集團化契作推動逐步形成規模與效益。未來持續以契作集團化、品牌專業化、行銷國際化為目標，推動稻米產業轉型升級。

屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲日本進口商株式會社農岩的肯定，今舉行銷日封櫃儀式，並與日方進口商簽訂合作備忘錄。記者劉星君／攝影
屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲日本進口商株式會社農岩的肯定，今舉行銷日封櫃儀式，並與日方進口商簽訂合作備忘錄。記者劉星君／攝影
屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲日本進口商株式會社農岩的肯定，今舉行銷日封櫃儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲日本進口商株式會社農岩的肯定，今舉行銷日封櫃儀式。記者劉星君／攝影

日本 稻米 農糧署

延伸閱讀

高市早苗於黨魁討論會表態「不再提及」 北京不埋單：陸方絕不接受

控日本「首次對中國發出武力威脅」 陸國防部喊痛擊侵略

能率亞洲預計12月下旬掛牌 首家創投公司上櫃

慢步調吸引台客 日本福島縣磐梯町成旅遊新亮點

相關新聞

金門消防「零預算」打造金消e站通 破解門牌迷宮奪革新獎

金門縣消防局自行研發的「金消e站通—救災資訊整合暨查詢系統」，以零預算、靠第一線人員自發開發，成功打破門牌不規則造成...

新豐稻米產銷契作履歷米外銷日本 進軍超市、百貨公司精品店

屏東縣新園鄉新豐碾米廠藉由成立新豐稻米產銷契作集團產區種植高雄145號米，獲產銷履歷品質驗證，打進全聯、家樂福等通路，現...

頹屋搶救600件庶民文物 金門數位典藏教育展揭開島嶼新頁

金門縣文化園區管理所在金門歷史民俗博物館第二展覽館推出全新《島嶼先民的記憶–數位典藏教育展》，今起登場，首批參觀團為中正...

金門浯江大飯店高擬真演練 30名職義消實兵模擬搶救

為強化旅宿業防災體系，並提升員工面對突發事故的應變能力，金門縣消防局第一大隊在浯江大飯店舉辦「自衛消防編組演

高雄原生山茶 榮獲法國AVPA世界茶葉大賽金獎等佳績

高雄市農業局輔導六龜原生山茶產業，今年於法國AVPA「世界茶葉大賽」再創佳績，由「燿興原生山茶咖啡工坊」與「六龜山茶故事...

高雄綠營參選人搶救小農 1萬元普發現金買500粒高麗菜送鄉親

高麗菜進入盛產期，高雄大寮區農地種植不少高麗菜，爭取民進黨高雄市議員提名的洪村銘準備用普發現金1萬元買高麗菜贈送鄉親。他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。