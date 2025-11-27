金門消防「零預算」打造金消e站通 破解門牌迷宮奪革新獎

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（左三）今天在縣務會議中公開表揚，獲縣個人楷模的消防隊員徐書偉（右三）。圖／縣府提供
金門縣長陳福海（左三）今天在縣務會議中公開表揚，獲縣個人楷模的消防隊員徐書偉（右三）。圖／縣府提供

金門縣消防局自行研發的「金消e站通—救災資訊整合暨查詢系統」，以零預算、靠第一線人員自發開發，成功打破門牌不規則造成的救災導航瓶頸，該系統已在2024年獲全國「鳳凰盃」肯定，今年再度拿下金門縣政府「團體行政革新獎」。

同時，救災救護指揮中心隊員徐書偉，以長期投入119線上急救與DACPR（到院前CPR指導）制度改善，獲頒「個人服務楷模獎」。縣長陳福海今天下午特別在縣務會議中公開表揚。

金門許多自然村的門牌號碼缺乏邏輯，救災人員常花費時間在尋址，延誤救援，消防局同仁因此集結經驗，自行整合金門縣政府圖資雲、Google地圖服務，設計操作簡單的門牌查詢工具；後續更加入消防水源、救溺海域等資訊，打造出LINE聊天機器人「金消e站通」，提供精準定位、導航等功能，大幅縮短救災反應時間。

金門縣消防局長呂英華表示，該系統開發未動用任何公帑，全是同仁自動自發，解決了多年來第一線找不到門牌的老問題；該系統目前也已開放民眾使用，計程車司機等經常在外跑勤者也受惠。

獲「個人服務楷模獎」的徐書偉，長期投入119線上急救指導制度改革，從派遣語詞、流程到與醫療端合作方式，都逐項檢視、調整，他聆聽數百則個案錄音，反覆推敲指導語句，並加強派遣員教學；同時統整全縣AED資源，編製圖冊與電子資料，使取得AED的時間再縮短。

消防局表示，自徐書偉承辦業務以來，消防局屢獲消防署「生命捕手」、「急救精靈」等獎項；他個人也連續111、112年獲獎。112年至114年7月，全縣成功救回OHCA患者達43人。

他更率先導入LINE、FaceTime視訊急救，突破傳統語音指導限制，派遣員能掌握現場狀況、示範壓胸節奏；自113年試行以來已救回2個案，成效顯著；呂英華肯定徐書偉的投入，認為他以專業和創新提升急救量能，確實是典範。

金門縣長陳福海（左三）今天下午特別在縣務會議中公開表揚，獲縣行政革新團體獎的消防局隊員洪嘉壕（右四）與科員趙冠羽（右三）。圖／縣府提供
金門縣長陳福海（左三）今天下午特別在縣務會議中公開表揚，獲縣行政革新團體獎的消防局隊員洪嘉壕（右四）與科員趙冠羽（右三）。圖／縣府提供

金門 門牌 導航 計程車司機 LINE

