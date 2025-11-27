頹屋搶救600件庶民文物 金門數位典藏教育展揭開島嶼新頁

金門縣文化園區管理所在金門歷史民俗博物館第二展覽館推出全新《島嶼先民的記憶–數位典藏教育展》，今起登場，首批參觀團為中正國小師生，展覽聚焦於文化園區博藝館前置儲藏室所藏逾600件文物的全面整飭、盤點與數位建檔成果，透過科技與互動展示，重新揭示金門庶民生活的文化脈絡。

這批文物多為搶救頹屋時取得的生活器物，也包括地方居民捐贈，種類涵蓋家具、竹籃、宗教器物、農具與建築構件等，承載著金門島民在風沙、戰地、遷徙歷程中的生活智慧與記憶，團隊依循專業典藏流程，逐件除塵、丈量、攝影，建立完整「身分檔案」，並在今年陸續召開初審及兩場文物分級會議，由文化部、文資局與多名專家共同審議，為後續研究與教育應用奠定基礎。

展覽以「島嶼先民的記憶」為主軸，運用光影投影、3D互動操作、3D列印模型比對等多元科技手法，讓原本靜態的生活器物以全新姿態呈現在觀眾眼前，現場亦展示文物整飭流程與數位典藏成果，讓民眾從不同視角理解文物保存的專業技術與文化價值。

文化園區管理所長盧根陣表示，此次展覽不只呈現盤點成果，更希望以「教育」為核心，讓不同世代透過科技重新認識金門的文化底蘊，展覽強調從生活器物重新閱讀地方文化，使庶民物件成為文化敘事起點；透過科技挖掘文化深度，讓3D掃描、影像紀錄與數據建檔成為跨越時空的文化保存工具；並以近用平權理念設計參與流程，使不同年齡層皆能以自身方式進入金門的文化記憶。

為提升觀展參與度，主辦單位同步推出「觀展回饋問卷」抽獎活動，至114年12月22日止，填寫問卷即可參加抽獎；若遇不可抗力因素，活動將依公告調整。