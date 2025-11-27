金門浯江大飯店高擬真演練 30名職義消實兵模擬搶救

為強化旅宿業防災體系，並提升員工面對突發事故的應變能力，金門縣消防局第一大隊在浯江大飯店舉辦「自衛消防編組演練暨災害搶救組合訓練」，訓練結合情境模擬、部門編組演練及新式救災器材操作示範，藉由實作與科技並進的方式，全面提升飯店整體防救災能力，並強化消防人員在高風險環境下的判斷能力與安全意識，展現消防單位與業者攜手打造安全環境的決心與專業。

這場演練設定於夜間發生火警，飯店房內疑似行動電源起火，火勢迅速延燒至鄰近客房與走廊，濃煙瞬間讓能見度大幅下降。飯店員工立即啟動自衛消防編組，依程序通報、初期滅火並引導旅客疏散。

救災單位接獲通報後，金城、金寧分隊與第一大隊快速到場，共動員約30名警義消、10輛消防車及1輛救護車投入搶救，為使同仁熟悉新式垂直吊掛器材操作，本次也模擬消防人員於低能見度環境中踩空墜落電梯井的狀況；除演練自救程序，現場指揮官並指示救援小組架設AZ三腳架進行垂直救援，強化救災協調與分工。

考量現代火場風險複雜多變，第一大隊亦將「R.E.H.A.B災害現場後勤照顧機制」納入演練，確保救災人員在長時間、高負荷任務中能適時獲得補給與健康監測，避免疲勞造成二次風險。