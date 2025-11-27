聽新聞
高雄綠營參選人搶救小農 1萬元普發現金買500粒高麗菜送鄉親
高麗菜進入盛產期，高雄大寮區農地種植不少高麗菜，爭取民進黨高雄市議員提名的洪村銘準備用普發現金1萬元買高麗菜贈送鄉親。他表示，希望透過這個小小的行動拋磚引玉，讓更多朋友一起買、一起挺農民，無論多或少，都能帶給農民最暖心力量。
洪村銘曾參選2022年高雄市議員失利，明年再度爭取高市議員提名，他發現最近大寮高麗菜盛產，有些農民為節省成本開放民眾自採，他也加入助農行列，決心用行動幫農民解決高麗菜盛產問題。
洪村銘表示，將用政府普發的1萬元買下500粒高麗菜，免費分享給鄉親，讓愛心在社區裡循環，將贈送的高麗菜全是向大寮在地農民直接購買，早上現採、下午直送，新鮮、健康、甜脆又安心，希望大家吃得到，也讓農民感受到最實在的支持。
高麗菜發放時間為11月29日（周六）下午2時，預計1時50分開始發號碼牌，地點位於洪村銘競選辦公室（大寮區中庒里德昌街182號）。
