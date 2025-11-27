曾俊傑籲爭取南星計畫機場 陳其邁：高雄會力爭

高市副議長曾俊傑今天質詢表示，高雄缺少24小時起降的國際機場，應全力爭取在南星計畫填海造陸新建南部國際機場；市長陳其邁答詢表示，南星計畫是南部新機場最好選擇，高雄會力爭。

曾俊傑今天在市議會質詢指出，小港機場因有宵禁，無法24小時起落，無法符合國際機場需求。高雄各界爭取新建國際新機場的呼聲由來已久，又以南星計畫被認為是新建最適合地點。

曾俊傑說，在南星計畫填海造陸新建南部國際機場，可解決高科技產品運送與國際觀光需求，如以建築廢土方填海造陸，更能拓展新機場腹地及加速推動大林蒲遷村計畫進度，一舉多得。

陳其邁答詢表示，自己對此案也很期待，也相信市民都會支持。綜合各項條件比較，他認為南星計畫是南部新機場最好選擇，行政院已表示今年底會啟動南部新機場選址作業，他會跟行政院提出高雄的優勢，據理力爭。

此外，曾俊傑也指出，中都濕地公園面積有12.6公頃，相當廣闊，但遊客一年不如一年，建議市府可以考慮複製星光水岸公園的案例，在中都濕地公園也設置相同的親水設施，吸引民眾到中都濕地公園。

陳其邁答詢表示，當地部分環境確實不夠友善，將針對提高使用率來進行轉型，1個月內會有相關計畫。