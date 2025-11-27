高雄海線潮旅行音樂市集11月29日登場 集結美食與音樂

快訊

中央社／ 高雄27日電

行銷北高雄海線觀光，高市府觀光局29日將在梓官區赤崁海濱舉辦海線潮旅行音樂市集，共41攤特色美食與音樂團體演出，當天還可報名導覽遊程，邀民眾一起逛市集、吹海風。

觀光局長高閔琳表示，北高雄海線觀光資源豐富，「蚵子寮漁港」以新鮮現撈漁獲聞名，除了可參觀魚貨直銷拍賣，採購新鮮水產、品嚐代客料理，剛落成的「蚵子寮海洋漁業親子館」也是出遊好去處。

此外，赤崁地區有280年歷史的「赤崁古井」、巴洛克式門面的「劉家古厝」及「藍晒圖地景藝術裝置」等，適合民眾造訪、拍照。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，29日下午2時到晚上8時將在梓官赤崁海濱推出「海線潮旅行音樂市集」，共41攤特色美食，以及「溫蒂漫步」、歌聲療癒的「丁瑤」、「人舌吉團」及「Just 4 fun」等4組音樂團體演出。

活動現場還可報名「赤崁聚落導覽」遊程，參加即贈價值新台幣100元市集券及1包梓官區漁會「烏魚子口味米乖乖」。

觀光局說明，此次「海線潮旅行音樂市集」邀集許多在地店家，包括「万嘉棠」手工魚丸、「整隻章魚燒」、「一起散步雞蛋糕」及「梓官區漁會」等；還有來自彌陀的「光咖啡」與「青鳥家脆皮泡芙」、「趣呷迷仔」滷味專賣等知名店家。

觀光局也提醒，梓官赤崁聚落為傳統漁村，巷道狹窄且停車空間有限，建議民眾共乘前往或步行入場；如需自行開車，可將車輛停放於蚵寮國小後方海堤，再步行至活動現場。

