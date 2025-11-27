快訊

2026屏東跨年演唱會卡司曝！丁噹、婁峻碩、FEniX等14組接力開唱

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
鳳小岳將攜手樂團「壓克力柿子」現身舞台。圖／屏東縣府文化處提供
鳳小岳將攜手樂團「壓克力柿子」現身舞台。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府今宣布2026年跨年晚會卡司，將在12月31日晚間7時在屏東體育館前草地登場，14組重磅卡司齊聚，邀請焦凡凡與無尊共同主持搭檔，陪觀眾一同迎接嶄新2026年。

文化處表示，跨年演唱會邀請橫跨情歌、嘻哈、原民等多元風格，由剛完成「夜遊」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會的全民情歌天后丁噹，帶來療癒人心的歌聲，同時也帶著8名「帥哥」女舞者挑戰歷屆唱跳男神的經典歌曲，讓觀眾跟著她一起嗨翻屏東。

近期剛獲得迷你劇集（電視電影）男主角獎肯定的鳳小岳將攜手樂團「壓克力柿子」現身舞台，展現滿滿的音樂能量。饒舌歌手婁峻碩SHOU將甜蜜同框主持人焦凡凡，帶來多首婁式金曲；以細膩唱腔著稱的幸福歌姬梁文音，也將演繹多首動人情歌。

台語嘻哈組合草屯囝仔則以魅力四射的節奏演出人氣作品，排灣族歌手Utjung 舞炯恩將與舞者帶來勁歌熱舞的震撼演出。入圍第36屆金曲最佳華語女歌手陳忻玥與新生代才子李杰明攜手合唱，共譜浪漫樂章；三度受邀的全方位男神小樂吳思賢則再次陪伴大家在屏東跨年。

還有來自屏東在地的饒舌歌手大成及高雄人氣創作歌手Willy簡嘉彣將帶來他們的人氣作品；金曲歌后朱海君與歌手彭佳霓，以細膩嗓音詮釋台語與客語經典歌曲，展現多元文化特色。最後，由人氣男團 FEniX 壓軸登場，他們將以滿滿的青春活力陪伴歌迷迎接新的一年到來。

當日下午6點起，仁愛路段集結上百攤特色美食小吃與文創商品，另為服務行動不便的朋友，提供免費復康巴士接送服務，每名身障者限1人陪同搭乘，如有需求請務必於12月23日起至12月27日前，洽各區預約專線訂車（屏北區08-7386626、08-7372363；屏中區 08-7887433、08-8218947；屏南區 08-8892293 #403）。

縣府提醒，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將於12月30日晚間8時起封路管制，公園仁愛路地下停車場出入口亦調整至長春街體育館側門。

饒舌歌手婁峻碩。圖／屏東縣政府文化處提供
饒舌歌手婁峻碩。圖／屏東縣政府文化處提供
全方位男神小樂吳思賢。圖／屏東縣政府文化處提供
全方位男神小樂吳思賢。圖／屏東縣政府文化處提供
人氣男團 FEniX屏東跨年演唱會壓軸登場。圖／屏東縣政府文化處提供
人氣男團 FEniX屏東跨年演唱會壓軸登場。圖／屏東縣政府文化處提供
梁文音於屏東跨年演唱會演繹多首動人情歌。圖／屏東縣政府文化處提供
梁文音於屏東跨年演唱會演繹多首動人情歌。圖／屏東縣政府文化處提供
全民情歌天后丁噹屏東跨年演唱會開唱。圖／屏東縣政府文化處提供
全民情歌天后丁噹屏東跨年演唱會開唱。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 體育館 跨年晚會

