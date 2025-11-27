大武山山林教育服務中心推防災體驗營 培養學生山野技能

屏東縣舊泰武國小空間活化再利用，轉型成為大武山山林教育服務中心，鄰近北大武登山口，因地利之便，結合登山訓練、山域安全教育與原住民族文化傳承，成為推動親近山林、無痕山林政策的核心基地。屏東縣政府舉辦8梯次防災體驗營，結合防災教育與戶外探索，有15所學校參與，學習自救與互助。

大武山山林教育服務中心營運團隊執行長賴孟傳，另一身分是屏東縣消防局特種搜救大隊的義消，常支援山難搜救任務，賴孟傳說，希望山林教育從小扎根，減少事故發生，與其阻止孩子不要接觸水域、親近山林，不如讓他們理解從事戶外活動具有風險，從知識技能到裝備做好防護。

縣府教育處向教育部申請「山野奇兵─防災小尖兵體驗營」計畫，補助15所國中小學童至大武山山林教育服務中心體驗防災課程，包括基本CPR、AED操作、止血與包紮等自救與救人技術、野外生火、樹攀、高空滑降體驗、辨識有毒植物、原住民族傳統知識等，每場人次約100人。

恆春國小是全國防災種子校園，主任柯仕偉說，恆春國小致力推動防災教育，各年級都有一條主題防災遊學路線，結合環境教育、文史與社區場域，教導學童認識路線上的災害潛勢、判斷風險。柯仕偉說，校內雖有運用繩索技巧垂降設備，但孩子們較少接觸山林環境，藉由這次的機會，驗證課堂所學。

在專業教練指導下，學生挑戰高空滑降、攀上2、3層樓高的樹冠，從一開始的害怕到想再體驗一次，直呼「刺激、好玩！」除有突破心理障礙的課程外，學員也學習搭設天幕等野外緊急避難的技巧，提升自救能力。

縣府原住民處說明，大武山山林教育服務中心從今年2月啟用，辦理戶外教育課程、登山安全訓練課程、丙級樹攀教練證照班與提供多元化的山林教育活動計57場次，總入園體驗人數近2千人，該場域也可作為屏東縣警消、義消訓練場地。有學員分享，上完基本救命術BLS，會想持續精進救護技能，還要揪朋友一起來。