大武山山林教育服務中心推防災體驗營 培養學生山野技能
屏東縣舊泰武國小空間活化再利用，轉型成為大武山山林教育服務中心，鄰近北大武登山口，因地利之便，結合登山訓練、山域安全教育與原住民族文化傳承，成為推動親近山林、無痕山林政策的核心基地。屏東縣政府舉辦8梯次防災體驗營，結合防災教育與戶外探索，有15所學校參與，學習自救與互助。
大武山山林教育服務中心營運團隊執行長賴孟傳，另一身分是屏東縣消防局特種搜救大隊的義消，常支援山難搜救任務，賴孟傳說，希望山林教育從小扎根，減少事故發生，與其阻止孩子不要接觸水域、親近山林，不如讓他們理解從事戶外活動具有風險，從知識技能到裝備做好防護。
縣府教育處向教育部申請「山野奇兵─防災小尖兵體驗營」計畫，補助15所國中小學童至大武山山林教育服務中心體驗防災課程，包括基本CPR、AED操作、止血與包紮等自救與救人技術、野外生火、樹攀、高空滑降體驗、辨識有毒植物、原住民族傳統知識等，每場人次約100人。
恆春國小是全國防災種子校園，主任柯仕偉說，恆春國小致力推動防災教育，各年級都有一條主題防災遊學路線，結合環境教育、文史與社區場域，教導學童認識路線上的災害潛勢、判斷風險。柯仕偉說，校內雖有運用繩索技巧垂降設備，但孩子們較少接觸山林環境，藉由這次的機會，驗證課堂所學。
在專業教練指導下，學生挑戰高空滑降、攀上2、3層樓高的樹冠，從一開始的害怕到想再體驗一次，直呼「刺激、好玩！」除有突破心理障礙的課程外，學員也學習搭設天幕等野外緊急避難的技巧，提升自救能力。
縣府原住民處說明，大武山山林教育服務中心從今年2月啟用，辦理戶外教育課程、登山安全訓練課程、丙級樹攀教練證照班與提供多元化的山林教育活動計57場次，總入園體驗人數近2千人，該場域也可作為屏東縣警消、義消訓練場地。有學員分享，上完基本救命術BLS，會想持續精進救護技能，還要揪朋友一起來。
原住民處表示，營運團隊結合部落人力提供原民餐、接駁服務等，在人才培育方面，有38名原民身分的學員取得基本救命術BLS、丙級攀樹教練、丙級溯溪教練等專業證照，縣府也加強改善山林教育中心設施及環境，提供更安全服務，期盼串連山林教育與在地產業，打造進入北大武山重要的山林生態文化基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言