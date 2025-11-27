毛豆文化祭下月6日在屏東南州崁頂農場強勢回歸 每年產值估逾21億元

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
2025「魔豆傳奇」毛豆文化祭，12月6日在屏東南州崁頂農場強勢回歸。記者王昭月／攝影
2025「魔豆傳奇」毛豆文化祭，12月6日在屏東南州崁頂農場強勢回歸。記者王昭月／攝影

「魔豆傳奇」毛豆文化祭暌違1年強勢回歸，12月6日將在屏東南州崁頂農場熱鬧登場。高屏地區今年風調雨順，毛豆質量均佳，外銷占7成，內銷市場也暢旺，今年活動再準備4000包毛豆強力放送，參加民眾能帶回製作毛豆饗宴，一飽口福。

農業部農糧署與台灣區冷凍蔬果工業同業公會宣布毛豆文化祭起跑，現場示範多種毛豆創意料理，展現美味。

台灣區冷凍蔬果工業同業公會理事長魏東啓指「魔豆傳奇」邁入第9屆，今年援例準備4千包毛豆贈送完成闖關民眾，體驗採毛豆的民眾還可尋寶，頭獎有黃金及200份50元園遊券，小朋友則可參加小油紙傘綵繪，今年並新增「毛豆饗宴」，有毛豆油飯及毛豆濃湯免費是供品嚐。

農業部農糧署分署長賴明陽說，毛豆是台灣重要的出口指標作物，全台種植面積約 9200 公頃，高屏占 7成，年產值更高達 26億元，因此博得「綠金」稱譽。雖面對大陸、泰國等低價傾銷競爭，但台灣農業改良場不斷研發，加上冷凍蔬果工廠業者做好品質管控，仍在全球市場稱霸。

冷凍蔬果公會前理事長蔡敬虔指出，毛豆在台灣已超過50年歷史，是少見不會「敗市」的農作，以前優質毛豆都供外銷，現在國內連超商也買得到優質毛豆。

農業部高雄區改良場副場長吳志文表示，我國毛豆多是農改場攜手業界研發栽種而成，今年高屏閃過風災，毛豆栽種良好，有餘裕外銷。高屏生產的毛豆質量在國內都首屈一指，年產值21億元起跳，僅次於文旦外銷金額。

近年台灣毛豆外銷市場雖受多國傾銷威脅，有一陣子也被大陸超越，但大陸幾年前因為農藥殘留等問題不符日本消費市場要求，最後日本人仍向台灣下單，據統計，台灣毛豆銷日約43%左右。

國內毛豆年產值逾21億元，僅次於文旦，記者王昭月／攝影
國內毛豆年產值逾21億元，僅次於文旦，記者王昭月／攝影
毛豆營養價值高，可製成各式創意料理。記者王昭月／攝影
毛豆營養價值高，可製成各式創意料理。記者王昭月／攝影

