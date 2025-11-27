聽新聞
配合九如橋改建 活動中心前增陡坡！高雄6里抱怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
九如橋兩側將進行地面抬升作業，抬升路段涵蓋當地6個里共用的活動中心前方，形成一處陡坡。記者宋原彰／攝影
九如橋兩側將進行地面抬升作業，抬升路段涵蓋當地6個里共用的活動中心前方，形成一處陡坡。記者宋原彰／攝影

高雄九如橋去年動工改建，目前兩側進行地面抬升作業，確保愛河河道通行，但抬升路段涵蓋當地6個里共用的活動中心前方，造成活動中心前形成陡坡，導致參加課程活動及聚會的長者進出不便，抱怨四起，要求市府重視。

新工處表示，同盟三路抬升範圍長約170公尺，最高點抬升2.1公尺，向北向南再以2%坡度緩降，活動中心門前道路約僅抬升60公分，且施作緩坡順接到活動中心停車場，確保通行安全。活動中心前道路設置的緩坡採無障礙設計，會邀地方討論活動中心門口南移和其他友善設施。

九如橋是連通鼓山內惟與三民中都地區的重要通勤橋梁，因配合鐵路地下化工程拆除，將新建長79公尺、寬30公尺的預力橋梁，目前橋墩結構近完成，施工進度逾4成，預定明年6月通車。

新橋為確保愛河河道通行，昨起至明年春節前進行抬升作業，但位在三民區同盟三路442號的6里聯合活動中心前的道路卻因此形成陡坡，出入受影響。

三民區德西里長林財旺說，坡度過陡，里民騎車太危險。力行里長董素真說，里民每周來活動中心上運動課，九如橋施工已造成不便，如今地面又抬升，「希望施工陣痛期快結束」；豐裕里長謝錫元盼施工做好配套。

高雄市 鐵路地下化 停車場

楓港溪河道種西瓜 雞糞施肥部落蒼蠅滿天飛…屏縣府明起聯合稽查

