廢棄物清運雙標？ 高雄環局：種類不同

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄知名燕巢月世界地景日前遭傾倒大量垃圾，環局立即代為清除。圖／林保署提供

高雄月世界、旗山花旗山莊近期遭違法傾倒垃圾，環保局「即發現、即處理」，並撤銷業者清運許可、重罰300萬元。但環團對比馬頭山非法廢棄物拖了半年才清，質疑雙標。

環保局解釋，馬頭山廢棄物須先釐清行為人才能執行後續求償，避免全民埋單，至於月世界垃圾已移掩埋場暫置，檢調解除證據保全後，將命行為人清除。

近期月世界、花旗山莊遭濫倒家用垃圾，環保局在1至2天內清理完畢。馬頭山自然人文協會會長黃惠敏嘆，同樣是廢棄物，月世界一天清完，馬頭山半年不清？

她說，如果月世界垃圾可先移走再追查行為人，馬頭山為何拖半年？家用垃圾會發臭要馬上清，但重金屬滲入土壤、汙染地下水，情節更嚴重，且依法月世界廢棄物應先由行為人清理，環保局卻介入代清，根本雙標。

環保局說明，馬頭山屬一般事業廢棄物，檢方偵辦要求先保全證據，起訴確認行為人後即限期清理，地主已於10月31日完成，後續會勘驗地下水及土壤是否遭汙染。月世界遭棄置的是生活垃圾，破袋後立即找到來源與行為人，因曝曬易生惡臭，故動員清除，68萬元移置費用於11月24日已命行為人繳納，拒繳將移送行政執行。此案因違規重大，已依廢棄物清理法裁處300萬元，並廢止清除許可證。

議員許采蓁說，市府不能對觀光景點快刀出手，卻對長期重度汙染一再拖延，環保標準應一致且優先處理高風險案件。議員林智鴻則主張非法棄置應先清除、後求償，並以重罰、扣押等手段杜絕僥倖情形，並給予獎金與保護，促民眾敢於通報。

月世界 高雄市 馬頭山 廢棄物 觀光景點

