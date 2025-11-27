草案遭中央打回票！高雄鋼鐵業空汙標準加嚴 環團要求速通過

高雄市長陳其邁5年前初上任時承諾通過「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」，但去年底草案報請環境部審核卻被打回票，如今任期僅剩1年，地球公民基金會等團體要求環境部與市府盡速通過加嚴排放標準，積極面對鋼鐵業汙染問題。

高市府回應，相關草案已與中鋼及5家電弧爐業者多次研商，今年8月經環境部會商後，依要求於10月向業者說明，12月會再報審。地方加嚴的立場不變，標準尚未施行前已加強深度查核、製程輔導與改善作業。而中央碳費制度將上路，也鼓勵鋼鐵業提出自主減量計畫取得費率優惠，目前已14家通過初審，後續將透過設備更新、技術觀摩與製程改善推動鋼鐵業加速減汙、減碳。

地球公民基金會、高市公民監督公僕聯盟等團體昨發布聯合聲明，指高雄是鋼鐵業重鎮，但也造成地方嚴重的環境汙染與負荷。市府2022年統計，全市固定汙染源排放量中，鋼鐵設施排放占比分別為粒狀汙染物42%、硫氧化物30%、氮氧化物20%。未來排放標準通過後，預計高雄每年空汙減汙效益約有1379公噸。

不過環團指出，環境部8月並未核定高市府提出的加嚴標準，要求市府確認防制技術可行性並與相關機關及管制對象協商或說明後，重新報部核定。此案過去已辦6場公聽研商會，環境部對於加嚴標準未予核定，有違社會期待。

環團強調，陳其邁2020年上任時就公開表示，非常關注鋼鐵業帶來的碳排及汙染，去年還率市府首長取得國際碳中和證照。如今任期只剩下1年，期待能守住承諾，讓「高雄市鋼鐵業空氣汙染物排放標準」順利通過，還市民好空氣。

環境部表示，原則支持高市府訂定的加嚴標準，但本案經審查，認定草案仍有防制技術可行性、含氧參考基準明確性、空汙防制計畫書內容規範和審查期程明確性等疑義，因此請高市府再研議。環保局已於上月29日邀中鋼、電弧爐業者與專家學者再研商，環保局檢視調整後會再報環境部核定。