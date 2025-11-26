快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

2025世界原住民族傳統運動會聖火於屏東引燃 12/10起一連3天登場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
引燃聖火貴賓們大合照。記者劉星君／攝影
引燃聖火貴賓們大合照。記者劉星君／攝影

2025世界原住民族傳統運動會將在12月10日到12日在屏東、高雄登場，今天在原住民族文化園區舉行聖火引燃，象徵傳承與連結的聖火，將跑向全台55個原住民族地區，原民會主委曾智勇說，期盼世界原住民族運動會讓台灣被全世界看見。

曾智勇說，世界原住民族傳統運動會是首次舉辦，將在屏東、高雄登場，希望祖靈保佑平安順利，運動會聖火從文化園區點燃後開始跑到山邊、海邊，蘭嶼、阿里山都會去，跑遍台灣所有原鄉，最後一天回到屏東縣來義鄉的主場地。

曾智勇說，首次舉辦傳統競技運動會，比賽項目是原住民傳統項目，包括傳統射箭、樂舞、鋸木、拔河、摔角、撒網、划艇、路跑、負重、浮潛競速，呈現各族群在山林、海洋、生活技藝中的身體文化與智慧。

曾智勇說，傳統划艇在高雄蓮池潭舉行，要用雅美族的拼板舟划船比賽，讓南島國家參與的弟兄姊妹來台灣就像回家感覺一樣。也希望大家以後常常回來或之後輪流辦運動會，讓南島語系的國家，更加緊密。

原民會指出，這是台灣首次舉辦國際級原住民族傳統運動盛會，有來自台灣、馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓、美國、加拿大、日本等10個國家、28支隊伍、約1100名選手參與，展現前所未有的國際原住民族交流規模。

原民會表示，世界原住民族傳統運動會強調文化與競技並重，不只是體育活動，更是語言、音樂、祭儀與文化互動平台。作為主辦國，將以最真誠態度迎接全世界的原住民族朋友，「讓台灣成為國際原民文化相遇與理解重要場域」。

曾智勇說，藉由聖火的光芒與運動會的舉辦，促進原住民族文化傳承，讓台灣原住民族精神、藝術與文化被世界看見。

屏東縣瑪家鄉北葉國小歌謠隊現場表演。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉北葉國小歌謠隊現場表演。記者劉星君／攝影
原住民族委員會今原住民族文化園區八角樓前舉行2025世界原住民族傳統運動會聖火引燃儀式，宣布正式進入國際原住民族賽會倒數階段。記者劉星君／攝影
原住民族委員會今原住民族文化園區八角樓前舉行2025世界原住民族傳統運動會聖火引燃儀式，宣布正式進入國際原住民族賽會倒數階段。記者劉星君／攝影
原民會主委曾智勇引燃聖火，也象徵2025世界原住民族傳統運動會將熱鬧展開。記者劉星君／攝影
原民會主委曾智勇引燃聖火，也象徵2025世界原住民族傳統運動會將熱鬧展開。記者劉星君／攝影
原住民族委員會今在原住民族文化園區八角樓前舉行2025世界原住民族傳統運動會聖火引燃儀式，宣布正式進入國際原住民族賽會倒數階段。記者劉星君／攝影
原住民族委員會今在原住民族文化園區八角樓前舉行2025世界原住民族傳統運動會聖火引燃儀式，宣布正式進入國際原住民族賽會倒數階段。記者劉星君／攝影

原住民族 運動 曾智勇

延伸閱讀

屏東獵黑熊案無罪 伍麗華：野保法給予原民尊重

黑熊之死／原團呼籲停止行政懲罰 判決不代表所有族群都可獵熊

卑南族建和部落「神鹿與少女」 娜麓灣樂舞劇團帶領觀者穿越神話

「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

相關新聞

2025世界原住民族傳統運動會聖火於屏東引燃 12/10起一連3天登場

2025世界原住民族傳統運動會將在12月10日到12日在屏東、高雄登場，今天在原住民族文化園區舉行聖火引燃，象徵傳承與連...

明年春節9天連假 金門縣府啟動疏運大作戰、加班機準備上線

明年春節假期長達9天，金門縣政府預估返鄉人潮將較往年更為分散，但尖峰需求仍相當可觀。為讓鄉親順利返金過節，縣府特別召開春...

看高雄演唱會經濟夯 學者：泰勒絲演唱會新加坡還補助

韓國女團Black Pink、TWICE相繼到高雄辦演唱會，吸引人潮又帶動經濟。東海大學EMBA教授王鳳奎以台中市舉辦購...

浯島城隍廟捐200萬添購化學消防車 金門化災戰力大躍進

金門面對化學災害再添重要戰力！浯島城隍廟捐贈金門縣消防局200萬元，協助添購一輛化學消防車，今日下午正式啟用。副縣長李文...

高雄九如橋改建進行地面抬升 6里活動中心「門前變陡坡」爆爭議

攸關鼓山區、三民區重大通勤權益的九如橋去年改建動工後，因工程進度不顯一度引發在地不滿，目前九如橋兩側將進行地面抬升作業，...

月世界垃圾一天清完馬頭山卻半年不動 環團批：高雄市府兩套標準

高雄知名景點「月世界」多地遭非法濫倒垃圾，環保局採取即發現、即處理模式，迅速清理，並火速對違法業者重罰300萬、拔牌，然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。