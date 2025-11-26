2025世界原住民族傳統運動會聖火於屏東引燃 12/10起一連3天登場

2025世界原住民族傳統運動會將在12月10日到12日在屏東、高雄登場，今天在原住民族文化園區舉行聖火引燃，象徵傳承與連結的聖火，將跑向全台55個原住民族地區，原民會主委曾智勇說，期盼世界原住民族運動會讓台灣被全世界看見。

曾智勇說，世界原住民族傳統運動會是首次舉辦，將在屏東、高雄登場，希望祖靈保佑平安順利，運動會聖火從文化園區點燃後開始跑到山邊、海邊，蘭嶼、阿里山都會去，跑遍台灣所有原鄉，最後一天回到屏東縣來義鄉的主場地。

曾智勇說，首次舉辦傳統競技運動會，比賽項目是原住民傳統項目，包括傳統射箭、樂舞、鋸木、拔河、摔角、撒網、划艇、路跑、負重、浮潛競速，呈現各族群在山林、海洋、生活技藝中的身體文化與智慧。

曾智勇說，傳統划艇在高雄蓮池潭舉行，要用雅美族的拼板舟划船比賽，讓南島國家參與的弟兄姊妹來台灣就像回家感覺一樣。也希望大家以後常常回來或之後輪流辦運動會，讓南島語系的國家，更加緊密。

原民會指出，這是台灣首次舉辦國際級原住民族傳統運動盛會，有來自台灣、馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓、美國、加拿大、日本等10個國家、28支隊伍、約1100名選手參與，展現前所未有的國際原住民族交流規模。

原民會表示，世界原住民族傳統運動會強調文化與競技並重，不只是體育活動，更是語言、音樂、祭儀與文化互動平台。作為主辦國，將以最真誠態度迎接全世界的原住民族朋友，「讓台灣成為國際原民文化相遇與理解重要場域」。