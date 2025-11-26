監委金門縣巡察 前縣長李炷烽陳情土地問題

快訊

中央社／ 金門26日電

監察委員今天到金門縣巡察並接受民眾陳情，包括前縣長李炷烽陳情過去軍占民地返還問題等案。監委王榮璋說，有案件經協調說明後民眾同意撤案，部分案件仍須進一步研析。

監察委員蘇麗瓊、王榮璋上午抵達金門，下午在金門縣府接受民眾陳情，現場並邀集金門縣政府相關局處、金門國家公園管理處、國有財產署等單位到場。

李炷烽也到場陳情，他表示，民國88年通過「國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償條例」，希望國防部針對至今執行案件作出檢討報告，「有的人說那是他個人行為，不在國家賠償之列，但軍隊哪有個人行為？」；他也陳情，軍方過去占用民眾土地，許多實際上已經沒有在使用，照理說應通知原所有人或繼承人等購回，「但他們都會說還在使用。」

根據金門縣政府提供資料，今天共有6項陳情案，包括有違章建築影響公共安全要求解決、土地早年遭軍方徵收請求協助返還等。

王榮璋於受理陳情案件均結束後，接受中央社記者採訪表示，部分案件因民眾對縣府相關局處作法不了解，經現場說明協調後便同意撤案，部分案件仍須帶回進一步研析。

金門 國防部

