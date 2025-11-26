快訊

明年春節9天連假 金門縣府啟動疏運大作戰、加班機準備上線

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
明年春節假期長達9天，為讓鄉親順利返金過節，縣府特別召開春節疏運協調會議，由副縣長李文良主持，邀集金門航空站、車船處、港務處及各鄉鎮公所共同盤點運能、預作整備，期望全面做好春運籌備事宜。圖／縣府提供
明年春節假期長達9天，為讓鄉親順利返金過節，縣府特別召開春節疏運協調會議，由副縣長李文良主持，邀集金門航空站、車船處、港務處及各鄉鎮公所共同盤點運能、預作整備，期望全面做好春運籌備事宜。圖／縣府提供

明年春節假期長達9天，金門縣政府預估返鄉人潮將較往年更為分散，但尖峰需求仍相當可觀。為讓鄉親順利返金過節，縣府特別召開春節疏運協調會議，由副縣長李文良主持，邀集金門航空站、車船處、港務處及各鄉鎮公所共同盤點運能、預作整備，期望全面做好春運籌備事宜，讓鄉親順利返鄉過年。

縣府表示，明年春節自2月14日至22日，其中除夕為2月16日，民航局並將自2月13日起至23日計11天，機票使用限制為「限當日當班次」、「逾期作廢」等實施航班管制。縣府分析，春節尖峰分為兩階段，包括2月13日至18日為台灣往金門返鄉潮；2月18日至23日則為金門往台灣的返工潮。

單向尖峰時段於115年2月13日至17日(初一)返金；115年2月20日至23日(上班日)赴台。另2月18、19日（初二、初三）因「回娘家」傳統，預估將出現雙向高峰。

因應大批旅客需求，縣府規劃春節空運三大措施，包括規劃於115年春節正班機及第一波加班機及第二波加班機開放

訂位當天，結合縣五個鄉鎮公所開設服務櫃台，協助不諳網路訂位或無法上網訂位鄉親訂位。農曆年節期間，縣府規劃於台灣西部5機場(台北、台中、嘉義、台南及高雄)設立鄉親服務櫃台，提供現場諮詢與協助。並在台北航空站及金門

航空站辦理聯合候補單一窗口作業，並依民航局旅客疏運A、B、C計畫及候補情形，適時協調相關單位啟動疏運機制

縣府表示，春節疏運攸關鄉親返鄉過節權益，應事先做好春節疏運溝通協調，及善用過去豐富經驗，秉承服務鄉親及善盡各單位職責，使春運工作得以圓滿順利。

春節 金門 民航局 連假

相關新聞

月世界垃圾一天清完馬頭山卻半年不動 環團批：高雄市府兩套標準

高雄知名景點「月世界」多地遭非法濫倒垃圾，環保局採取即發現、即處理模式，迅速清理，並火速對違法業者重罰300萬、拔牌，然...

明年春節9天連假 金門縣府啟動疏運大作戰、加班機準備上線

明年春節假期長達9天，金門縣政府預估返鄉人潮將較往年更為分散，但尖峰需求仍相當可觀。為讓鄉親順利返金過節，縣府特別召開春...

看高雄演唱會經濟夯 學者：泰勒絲演唱會新加坡還補助

韓國女團Black Pink、TWICE相繼到高雄辦演唱會，吸引人潮又帶動經濟。東海大學EMBA教授王鳳奎以台中市舉辦購...

演唱會經濟夯 桃園綠營民代促跟進高雄 藍營質疑成本效益不對等

演唱會經濟正夯，高雄市長陳其邁先後為韓團Black Pink、TWICE修圖換髮色，成功帶動話題，桃園近日也有國際嘻哈天...

浯島城隍廟捐200萬添購化學消防車　金門化災戰力大躍進

金門面對化學災害再添重要戰力！浯島城隍廟捐贈金門縣消防局200萬元，協助添購一輛化學消防車，今日下午正式啟用。副縣長李文...

高雄九如橋改建進行地面抬升 6里活動中心「門前變陡坡」爆爭議

攸關鼓山區、三民區重大通勤權益的九如橋去年改建動工後，因工程進度不顯一度引發在地不滿，目前九如橋兩側將進行地面抬升作業，...

