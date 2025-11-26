明年春節9天連假 金門縣府啟動疏運大作戰、加班機準備上線

明年春節假期長達9天，金門縣政府預估返鄉人潮將較往年更為分散，但尖峰需求仍相當可觀。為讓鄉親順利返金過節，縣府特別召開春節疏運協調會議，由副縣長李文良主持，邀集金門航空站、車船處、港務處及各鄉鎮公所共同盤點運能、預作整備，期望全面做好春運籌備事宜，讓鄉親順利返鄉過年。

縣府表示，明年春節自2月14日至22日，其中除夕為2月16日，民航局並將自2月13日起至23日計11天，機票使用限制為「限當日當班次」、「逾期作廢」等實施航班管制。縣府分析，春節尖峰分為兩階段，包括2月13日至18日為台灣往金門返鄉潮；2月18日至23日則為金門往台灣的返工潮。

單向尖峰時段於115年2月13日至17日(初一)返金；115年2月20日至23日(上班日)赴台。另2月18、19日（初二、初三）因「回娘家」傳統，預估將出現雙向高峰。

因應大批旅客需求，縣府規劃春節空運三大措施，包括規劃於115年春節正班機及第一波加班機及第二波加班機開放

訂位當天，結合縣五個鄉鎮公所開設服務櫃台，協助不諳網路訂位或無法上網訂位鄉親訂位。農曆年節期間，縣府規劃於台灣西部5機場(台北、台中、嘉義、台南及高雄)設立鄉親服務櫃台，提供現場諮詢與協助。並在台北航空站及金門

航空站辦理聯合候補單一窗口作業，並依民航局旅客疏運A、B、C計畫及候補情形，適時協調相關單位啟動疏運機制

縣府表示，春節疏運攸關鄉親返鄉過節權益，應事先做好春節疏運溝通協調，及善用過去豐富經驗，秉承服務鄉親及善盡各單位職責，使春運工作得以圓滿順利。